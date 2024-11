Madagascar: Partenariat Japon - Le capital humain booste l'économie

Madagascar, en quête de développement depuis plusieurs années, pourrait s'inspirer du Japon, qui a misé sur son capital humain pour atteindre une croissance économique remarquable.

Le Japon se classe actuellement comme la 4e puissance économique mondiale, une position largement enviée. À l'inverse, Madagascar demeure un pays en voie de développement depuis des décennies. En 2023, le produit intérieur brut (PIB) du Japon s'élevait à 4 230 milliards de dollars, se plaçant derrière les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. En revanche, Madagascar affiche l'un des PIB par habitant les plus faibles au monde, à 536 USD en 2023.

La croissance économique de Madagascar est largement absorbée par une croissance démographique rapide (+2,8 % par an). Face à ce défi, le développement du capital humain apparaît comme une stratégie clé pour stimuler la croissance locale et intégrer le pays dans l'économie mondiale. Grâce à sa puissance industrielle, son système éducatif rigoureux et son approche innovante de la gestion sociale, le Japon représente un modèle à suivre, notamment dans les domaines de l'économie, des infrastructures et du développement humain.

Le président de l'Association économique Malagasy et Japonaise (AEMAJA), Andonirina Ratodisoa, l'a souligné lors d'une interview pendant la 3e édition de la Semaine de l'Économie Malgache et Japonaise, lancée le 26 novembre au Café de la Gare Soarano. « Même si de nombreux projets d'infrastructure sont en cours à Madagascar, nous devons également nous concentrer sur le capital humain pour garantir un développement durable », a-t-il affirmé.

Dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté, le capital humain devient un facteur essentiel. Pour Madagascar, investir dans l'éducation, la formation professionnelle et la santé est primordial pour bâtir une main-d'oeuvre qualifiée. Selon Andonirina Ratodisoa, « il est important que Madagascar développe des programmes favorisant l'employabilité des jeunes et la formation continue tout en soutenant les initiatives locales d'entrepreneuriat ».

Les relations économiques entre Madagascar et le Japon, qui remontent à plusieurs décennies, sont marquées par une coopération fructueuse dans divers secteurs. En 2025, Madagascar participera à la 9e édition de la TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique) à Yokohama. Ce sommet constituera une occasion pour les deux pays de renforcer leur partenariat et d'explorer de nouvelles voies de collaboration.