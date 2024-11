Congo-Kinshasa: Santé - Des neurochirurgiens réfléchissent à leur profession à Kinshasa

Le 5e congrès de neurochirurgie s'est ouvert le 26 novembre, à Kinshasa, sous le patronage du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Il réunit au total 350 participants venus de 76 pays sur le thème " Nouvelle conception de la neurochirurgie dans le monde".

La présence du président de la République à la grand-messe des professionnels de santé en neurochirurgie atteste son engagement indéfectible à soutenir ce secteur pour garantir la couverture santé universelle à tout Congolais où qu'il se trouve. Prenant la parole à l'ouverture de ce forum de haut niveau, le président national de la Société de neurochirurgie, Jeff Ntalaja, a brossé le parcours de la neurochirurgie depuis les années 1960 avec le Pr Shako, relayé pendant 35ans par le Dr Beltshika jusqu'à ce jour où des avancées ont été enregistrées avec à la clé vingt-quatre neurochirurgiens qui l'accompagnent.

À son tour, la présidente de la Fédération mondiale de la neurochirurgie, le Pr Najia El Abbadi, a assuré que dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la République démocratique du Congo (RDC) doit compter sur cette organisation pour répondre aux besoins de la population. En sus de plusieurs allocutions de différents orateurs qui ont salué les efforts déployés par le gouvernement congolais pour promouvoir la neurochirurgie, le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a encouragé les parties prenantes à redoubler d'efforts pour que tous les Congolais aient accès aux soins de santé de grande qualité.

Renforcement des capacités des jeunes neurochirurgiens

Il va sans dire que le 5e congrès de neurochirurgie est une occasion tant attendue par les jeunes neurochirurgiens dans la mesure où il leur offre un cadre pour renforcer leur capacité en technique de neurochirurgie, d'autant plus qu'en RDC, toute une école a été créée pour leur formation. À faire foi aux propos du Dr Ntalaja, dans trois ans la RDC comptera soixante neurochirurgiens formés pour guérir sur place les malades. "Une note positive est qu'actuellement on a enregistré une réduction des transferts des malades allant de 80c/o à 30 c/o" , a t-il révélé.

Remise des trophées

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été marquée par un moment non moins important, celui de la remise des trophées. À l'honneur, des écoles de formation des jeunes neurochirurgiens qui se trouvent au Sénégal, au Maroc et au zimbabwe ont reçu des trophées. Le chef de l'Etat a été aussi honoré pour sa disponibilité à voir le secteur de la neurologie continuer à émerger. C'est ainsi qu'il s'est vu attribuer un trophée de mérite pour qu'il continue à poursuivre sa vision de faire rayonner la crème savante de neurochirurgiens dans le monde et surtout en Afrique.