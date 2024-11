Angola: La société DFC accorde 550 millions de dollars au Corridor de Lobito

Luanda — Le Corridor de Lobito a bénéficié d'un financement direct de 550 millions de dollars américains de la part de la Société de Financement du Développement (DFC), pour stimuler le développement régional.

L'information a été rendue publique mardi, à Washington DC, par la coordinatrice spéciale du Partenariat pour l'investissement dans les infrastructures mondiales du Département d'État américain, Helaina Matza.

La responsable, qui s'exprimait dans le cadre de la visite du président Joe Biden en Angola, du 2 au 4 décembre, a déclaré que ce financement était utilisé pour rénover la ligne ferroviaire de Benguela, qui relie Lobito à la République démocratique du Congo (RDC).

Elle considère le projet comme particulier, car il a été conçu comme un véritable partenariat public-privé.

DFC est une institution de financement du développement et une agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui investit dans des projets de développement principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Helaina Matza a indiqué que le corridor de Lobito fait partie d'un effort mené au niveau régional que les États-Unis, ainsi que des partenaires européens et du secteur privé, ont soutenu par le biais d'investissements stratégiques.

Selon la source, le Corridor de Lobito fera partie «d'un voyage très important de l'homme d'État nord-américain en Angola, qui mettra en lumière de nombreux éléments importants de la relation bilatérale avec l'Afrique et sa vision pour le continent».

Helaina Matza a noté que, bien que les infrastructures soient principalement axées sur la connexion physique de trois pays, les implications de cette connectivité régionale renforcée devraient avoir pour effets secondaires une réduction des coûts commerciaux et un renforcement des chaînes d'approvisionnement.

Pour elle, l'idée du Corridor de Lobito est d'être un réseau d'accès ouvert et compétitif, non seulement pour les usagers ferroviaires, mais aussi pour qu'il puisse se connecter avec d'autres projets sur le continent.

Elle a précisé qu'il s'agit d'une vision développée sur le continent en matière de connectivité régionale à travers le projet Agenda 2063, dans le cadre de l'expérience d'autres corridors réussis dans d'autres parties du continent, comme le Corridor Central.

D'autre part, la responsable américaine a révélé que les États-Unis se sont engagés collectivement à apporter un soutien global aux pays du G7 de 600 milliards de dollars ou plus, jusqu'en 2027.

Selon Helaina Matza, l'idée de l'initiative d'une approche plus large du corridor de Lobito n'est pas seulement de combler ce déficit d'infrastructures de la manière la plus innovante, mais aussi de fournir des solutions durables qui stimulent la croissance économique, améliorent la connectivité régionale et favorisent la prospérité.

Elle a souligné que cela incluait non seulement les investissements dans les chemins de fer d'ancrage, mais aussi d'énormes investissements ponctuels dans les énergies propres et dans l'agriculture, en apportant tous les outils dont les États-Unis disposent et ses partenaires.