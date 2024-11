Angola: La Fondation Ngana Zenza promeut des réformes dans cinq villages

Lubango — Cinq villages du secteur de Toco, à 35 kilomètres de Lubango, dans la province de Huíla, ressentent déjà les bénéfices des réformes que la Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire durable (FDC) met en oeuvre dans le cadre du programme de développement communautaire intégré dans ce village.

Selon la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, qui termine mercredi une visite de deux jours à Huíla, où le projet pilote de la Fondation, qu'elle dirige, se déroule depuis un an et un mois, les villages de Camutcha, Camiombo, Ombala yo Mukua, Toco et Pongo, tous situés dans la commune rurale de Hoque, dans la municipalité de Lubango sont bénéficiaires.

S'adressant au groupe de travail mardi, Ana Dias Lourenço a déclaré que ces groupes de leaders locaux créés par le projet interagissent avec la FDC et traitent directement avec la communauté, pour leur permettre de s'impliquer dans les actions planifiées.

« Nous avons formé 21 promoteurs communautaires, qui travaillent avec la communauté au quotidien pour mettre en oeuvre le projet, et nous avons également apporté notre soutien à sept associations d'agriculteurs, car nous pensons que ce n'est qu'avec l'implication directe de la population et de manière organisée que les objectifs qui ont motivé la mise en oeuvre de l'action pilote pourront être atteints, afin que l'expérience qui en découle puisse être transférée à d'autres localités de Huila et à d'autres provinces », a déclaré la première dame.

Selon la patronne de la Fondation, l'objectif est de créer les conditions nécessaires pour stimuler l'économie locale, en garantissant un revenu pour l'autosuffisance.

C'est pourquoi ils ont commencé par l'agriculture, bien que le programme comprenne un engagement envers la petite industrie, telle que la production de blocs.

Dans cette optique, a poursuit Ana Dias Lourenço, des semences, du matériel agricole, des batteuses et des motoculteurs ont été livrés à sept associations d'agriculteurs, 14 opérateurs de ces machines ayant été formés au préalable.

Au total, 3.887 familles, soit 18.282 personnes à Toco, seront incluses dans dix projets et 27 sous-projets d'ici 2025.