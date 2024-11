Ile Maurice: Fateemah subit une chirurgie pour sauver sa jambe, dans un état critique

Fateemah Noor Dogansoy et ses parents, Yasmine et Rashid Dilmohamed, sont arrivés à l'aéroport de Mumbai en début de soirée hier, vers 18 heures, heure locale. La jeune femme de 21 ans a été transférée d'un ambulift à une ambulance afin d'être prise en charge pour la suite du transfert. Ils ont ensuite pris un vol à destination de Chennai, où Fateemah reçoit des soins médicaux spécialisés au SIMS Hospital, en consultation avec le directeur et le Dr P. Suryanarayan, Senior Consultant.

Elle est aussi accompagnée d'une infirmière et d'un médecin du Service d'aide médicale urgente. Le député Ehsan Juman nous a dit avoir eu des nouvelles des parents qui lui avaient transmis la nouvelle que la chirurgie avait débuté hier pour sauver sa jambe. Son cas est critique, nous a-t-il dit hier après-midi. La chance que son pied soit reconstruit est de 50 / 50. Elle peut aussi le perdre.

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a annoncé l'arrivée de Fateemah en Inde sur sa page Facebook. «C'est avec un profond sentiment de soulagement et d'espoir que je vous annonce que Fateemah et sa famille sont arrivées en toute sécurité à Chennai dans les premières heures de ce matin. Tous les efforts ont été déployés pour qu'elle puisse recevoir les soins médicaux avancés dont elle a urgemment besoin.Continuons à prier pour la santé de Fateemah et pour la force de sa famille en cette période si difficile.»

Escalator inspecté

La police mène actuellement une enquête à la suite de l'accident survenu le samedi 23 novembre au centre commercial Grand-Baie La Croisette (GBLC), impliquant un escalier roulant qui a causé de graves blessures à Fateemah. Afin de déterminer les causes de l'incident, la police collabore étroitement avec le ministère des Infrastructures nationales, en attendant les données techniques des experts de ce ministère. Ces informations sont cruciales pour déterminer si un acte de négligence ou un défaut d'entretien pourrait être à l'origine du drame. En parallèle, la police a déjà entendu plusieurs responsables du centre commercial ainsi que des personnes chargées de l'entretien du tapis roulant. Parmi les auditionnés figurent le manager de GBLC, le Facilities Manager et le Maintenance Manager, ainsi qu'un consultant en health and safety.

L'escalier roulant avait pourtant été inspecté seulement quatre jours avant le drame. Le mardi 19 novembre, un service d'entretien complet avait en effet été effectué, comme l'a expliqué, le Maintenance Manager de GBLC, lors de son interrogatoire par la Central Criminal Division de Grand-Baie. Il a remis un rapport d'entretien daté du jour même, précisant qu'une inspection avait été réalisée par un Registered Machinery Inspector.

Selon lui, cette inspection avait confirmé que tous les appareils, y compris l'escalier roulant, étaient en parfait état de fonctionnement. Le Maintenance Manager a également indiqué que des tests avaient été réalisés sur les équipements ce jour-là. En outre, un certificat de validité a été délivré le jeudi 21 novembre, attestant que les appareils étaient en état de marche et qu'ils pouvaient être utilisés en toute sécurité, avec une validité jusqu'au 19 janvier 2025.