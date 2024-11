Ile Maurice: Caroline Victoire - «L'impact des activités de la FMSC est indéniablement positif»

interview

La Fédération mauricienne des sports corporatifs (FMSC) a une nouvelle présidente en la personne de Caroline Victoire. Cette dernière a comme priorité de mettre en place des stratégies adaptées pour la promotion d'activités physiques et sportives. L'inclusivité et l'ambition de donner plus de visibilité au sport en entreprise figurent également à l'agenda de celle qui occupe le poste de project manager au sein du Groupe ABC.

Caroline Victoire, vous êtes depuis peu la nouvelle présidente de la FMSC. Présentez-vous.

Aînée d'une fratrie de trois enfants, j'ai effectué mes études secondaires au Collège Lorette de Mahébourg avant de poursuivre un cursus universitaire à la London South Bank University.

Par nature, je suis une personne déterminée et toujours prête à aider mon prochain. Depuis près de 12 ans maintenant, j'évolue au sein du Groupe ABC, où j'occupe depuis peu le poste de Group Project Manager. J'ai commencé au bas de l'échelle, au sein du corporate office, où j'ai progressivement gravi les échelons. J'ai occupé le poste Group Communication Manager. Je dois dire que l'année 2024 a marqué deux étapes clés dans ma vie : ma transition vers le rôle de responsable de projets au sein du Groupe ABC et ma nomination comme présidente de la FMSC. Mon parcours au sein de la fédération a également été riche et progressif, passant de membre à assistante-secrétaire, puis vice-présidente, avant d'assumer aujourd'hui ce rôle de présidente. Cette nomination est un immense honneur et reflète l'importance accordée à la promotion de la gent féminine au sein de notre fédération.

Qu'est-ce que cela fait de se retrouver à ce poste ?

Au départ, c'était un gros stress ! Mes prédécesseurs maîtrisaient mieux que moi le domaine sportif, mais une phrase de Michael Chedumbrum, mon prédécesseur, m'a profondément marquée : «Cette crainte de ne pas être à la hauteur nourrira ta volonté de bien faire.» Ce poste a également contribué à m'aider à sortir de ma zone de confort, à me surpasser et à contribuer activement au développement de notre Fédération. J'ai beaucoup appris de Georges Appadoo, secrétaire administratif et véritable cheville ouvrière de la fédération.

Petite anecdote : c'est lui qui m'a initiée aux bases de la pétanque l'année dernière. Et lors de la Journée Omnisports, la semaine dernière, mes collègues Tianah (avec Pryanka comme réserve) et moi, avons remporté la médaille d'argent en doublette. Tout cela pour dire que ce poste est à la fois un défi enrichissant et une source d'immense satisfaction. Il me permet de rencontrer des personnes de toutes les entreprises, et aussi d'échanger des idées, de manière constructive, avec les membres du comité directeur.

En tant que nouvelle présidente, quelles seront vos priorités ?

En premier lieu, il est essentiel de mettre en place des stratégies adaptées pour atteindre l'objectif principal, à savoir : la promotion d'activités physiques et sportives au bénéfice de toutes les entreprises affiliées à la FMSC. Un effort important est déjà entrepris par le secrétariat (Georges et Deborah Arlandoo), dans ce sens, avec la mise en place du calendrier annuel des activités et l'organisation d'événements pour les 40 membres affiliés actuellement. Cependant, pour élargir notre impact, il est crucial de rendre la FMSC plus visible. Nous prévoyons d'intensifier notre présence en ligne, via les réseaux sociaux, de collaborer avec des partenaires locaux et de renforcer notre communication externe pour attirer de nouvelles compagnies et institutions. Ensuite, notre système de gestion interne doit être modernisé pour rendre l'administration plus efficace. Une réflexion est en cours pour simplifier la gestion des affiliations et les processus administratifs. Ces améliorations allégeront la charge de travail de mes collègues de la FMSC et renforceront notre capacité à coordonner nos activités de manière plus fluide. Enfin, nous voulons encourager une participation plus inclusive et faire de la FMSC un espace accueillant pour tous. Cela passera par la création d'initiatives favorisant l'engagement de chacun, quel que soit son profil ou ses aspirations.

Qu'est-ce qui vous a motivée à accepter ce poste de présidente de la fédération ?

Ce sont principalement mes collègues au sein de la fédération et mon sens du devoir qui m'ont motivée. Je suis pleinement consciente qu'il y a un travail de fond nécessaire pour repositionner la FMSC et optimiser sa gestion. Lorsque l'opportunité s'est présentée, j'ai vu cela comme un défi à relever et une occasion d'apporter ma contribution pour faire avancer notre fédération et renforcer son impact.

Quels défis anticipez-vous dans votre nouveau rôle et comment comptez-vous les surmonter ?

Notre principal défi reste l'allocation annuelle attribuée à notre fédération par les autorités concernées. Malheureusement, cette allocation a été revue à la baisse cette année, ce qui a ralenti le développement de nos activités. C'est pourquoi il est essentiel de redoubler d'efforts pour augmenter le nombre d'affiliés. Cela nous permettra non seulement de maintenir, mais aussi de développer les activités que nous organisons chaque année au profit de nos membres. Surmonter ces défis est un travail d'équipe, et il est particulièrement motivant de voir que cet engagement est pleinement partagé au sein de notre comité.

La FMSC a été très régulière en matière d'organisation d'activités sportives pour les entreprises justement. Comment expliquez-vous cette constance ?

La constance, c'est Georges Appadoo ! Sa longue carrière dans le domaine du sport, et sa dévotion pendant plus d'une décennie, et, pour ceux qui le connaissent, son style de leadership en sont les clés. Il est également épaulé dans sa tâche par Deborah, et à eux deux, ils accomplissent un travail brillant sur le terrain. De plus, les valeurs que nous défendons, notamment l'intégrité et la transparence, ont instauré une relation de confiance avec nos affiliés. C'est ce qui motive l'organisation annuelle de ces activités. Il est également important de noter que l'engouement est bien présent : nous le constatons à travers les appels et les demandes reçus des équipes représentants/es des entreprises, qui nous contactent régulièrement pour savoir quand telle ou telle activité aura bien lieu.

Quel est, selon vous, l'impact des activités de la FMSC sur le sport dans son ensemble à Maurice ?

Indéniablement positif, en particulier en matière d'inclusivité. Par exemple, un malvoyant a remporté le tournoi de domino lors de la journée Omnisports 2023, ce qui est particulièrement remarquable. Les activités que nous organisons sont également un excellent moyen de fédérer les équipes. C'est un peu comme disputer des inter-collèges où chacun défend ses couleurs. Il ne faut pas non plus oublier les bienfaits du sport, tant sur le plan de la santé physique que mentale. Participer à nos activités incite les participants à se préparer, ce qui les encourage à adopter un mode de vie plus actif avant la compétition. Et bien sûr, il y a le "feel-good factor" lorsqu'on remporte une médaille. C'est une fierté et un moment incontournable pour ceux qui y participent.

Comment comptez-vous promouvoir le sport au sein des entreprises ?

La promotion du sport au sein des entreprises est un sujet que nous abordons actuellement avec les membres du Managing Committee. L'élaboration d'un plan d'action précis se fera avec la participation active de nos membres. Nous comptons sur leurs idées et suggestions pour mettre en place des initiatives adaptées aux besoins des entreprises, avec pour objectif de les encourager à promouvoir l'activité physique parmi leurs employés/es.

Quelles initiatives envisagez-vous pour encourager la participation des employés aux activités sportives ?

La communication est essentielle. Nous devons renforcer notre système de communication. Il est important de promouvoir les bienfaits du sport de manière régulière, en mettant en avant les événements à venir, les réussites des participants et les avantages pour la santé physique et mentale.

Avez-vous des projets spécifiques pour développer des partenariats avec d'autres organisations ou fédérations sportives ?

Chaque activité organisée par la FMSC ne se fait pas seule ; nous bénéficions du soutien de volontaires et des professionnels, d'organisations et d'autres fédérations dans le cadre des 18 disciplines que nous proposons. À titre d'exemple, cette année, le tournoi de Pool a été sponsorisé pour la première fois par Joy Billards Academy. À court terme, nous n'avons pas encore exploré de nouveaux partenariats, car notre priorité est de consolider nos activités internes. Cependant, une fois cette étape franchie, nous serons prêts à envisager des partenariats stratégiques afin de renforcer notre impact et de promouvoir davantage le sport dans les compagnies et institutions.