Ile Maurice: Nomination imminente du Dr Vishal Jaunky au MIE

Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a reçu lundi le Dr Vishal Jaunky à son bureau pour discuter de son cas qui perdure depuis 2017. Ce dernier, enseignant au Swami Sivananda State Secondary School et détenteur d'un doctorat en économie et d'un post-doctorat, s'est retrouvé maintes fois au coeur de batailles juridiques contre des nominations jugées inéquitables dans le milieu académique. Lors de cette rencontre, le Dr Jaunky a exposé les abus institutionnels dont il a été victime et a dénoncé des pratiques systématiques de favoritisme. Il sera bientôt nommé au Mauritius Institute of Education (MIE).

Le Dr Jaunky a relaté au ministre qu'il avait postulé comme chargé de cours au MIE en 2017 et qu'il avait eu à un entretien en 2018. Malgré ses diplômes supérieurs, le poste avait été attribué à une autre candidate ayant des qualifications inférieures et un diplôme non reconnu. En 2021, après une longue bataille juridique, la Cour suprême avait jugé cette nomination «manifestement déraisonnable». Cependant, le Dr Jaunky a souligné que le MIE avait ignoré ce verdict et laissé le poste vacant pendant trois ans, ce qu'il a qualifié de «contraire à la justice naturelle».

Le Dr Jaunky a également évoqué d'autres cas similaires, expliquant qu'il avait intenté une action en justice contre l'Université de Technologie de Maurice devant la Cour suprême. Dans cette affaire, un ancien étudiant avait été nommé à un poste pour lequel le Dr Jaunky était mieux qualifié. De plus, ce dernier a mentionné avoir porté plainte auprès de l'Equal Opportunities Commission contre Maurice Stratégie, une institution où il estime avoir été victime de discrimination. Il a dénoncé un schéma de favoritisme et de nominations injustes dans plusieurs institutions publiques, en violation des principes d'égalité des chances et de méritocratie.

Lors de la réunion au ministère de l'Éducation, l'Acting Senior Chief Executive, Sandrine Valère, est intervenue avec le rapport du MIE. Elle a confirmé que le candidat initialement choisi, qui avait officiellement rejoint l'institution le 20 novembre 2024, s'est finalement désisté. La nomination du Dr Jaunky au MIE est imminente. Mahend Gungaparsad s'est engagé à corriger ces injustices. Le ministre a également souligné que le nouveau gouvernement est fermement engagé à mettre fin aux pratiques discriminatoires, et à garantir la transparence et l'équité dans toutes les institutions publiques.