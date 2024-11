Ile Maurice: Le DCP Rassen est-il pressenti à la tête de la SMF...

Après la récente vague de mutations au sein de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), une question est sur certaines lèvres : le Deputy Commissioner of Police (DCP), Mardaymootoo Rassen, estil pressenti pour prendre la tête de la Special Mobile Force (SMF) dans un proche avenir ? C'est dans les couloirs des Casernes centrales que l'on évoque ce possible remaniement. À la tête de l'ADSU depuis maintenant plus d'un an, il semble que son avenir à ce poste soit désormais incertain. Qui, dès lors, héritera de la direction de l'ADSU ? Le nom du futur prétendant à cette fonction demeure flou et les spéculations vont bon train.

Nommé DCP en 2021, Mardaymootoo Rassen a alors pris en charge les opérations au quartier général des Casernes centrales. Il s'est vu confier la lourde tâche de redorer le blason de l'ADSU, une unité secouée par des accusations de malversations à l'époque. Toutefois, son arrivée a coïncidé avec une période de turbulences pour l'unité, marquée par un grand nombre de transferts, avec lui remplaçant le responsable de la brigade antidrogue, le DCP Choolun Bhojoo, entraînant la perte de plusieurs éléments clés qui avaient jusque-là fait leurs preuves.

Malgré les efforts du DCP Rassen, l'ADSU a eu du mal à retrouver son éclat d'antan, dans un contexte où d'autres unités comme la Special Support Unit, la Special Intelligence Cell, la Financial Crime Investigation Unit et la PHQ Striking Team ont été mises en avant dans la lutte contre le trafic de drogue, soutenues par l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Dip. Cette situation a malheureusement contribué à démotiver les équipes en place à l'ADSU, qui ont peiné à se réaffirmer.

Toutefois, le DCP Rassen, avec plus de 41 années d'expérience, est un homme de caractère, ayant rejoint la force policière à l'âge de 19 ans. Il a fait ses premières armes dans la SMF, où il a rapidement gravi les échelons avant de devenir, de 1992 à 2002, l'aide de camp de l'ancien président de la République, Cassam Uteem. Durant cette période, il est passé du rang d'inspecteur à celui de chef inspecteur, tout en assurant la sécurité du président. Lorsque Cassam Uteem a démissionné, Mardaymootoo Rassen est retourné à la SMF, fort de son expérience et de son sens du devoir.