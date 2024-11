Congo-Kinshasa: Bintou Keita contre la publication des images des violences faites aux femmes

La cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita a fustigé, mardi 26 novembre, la publication et propagation des images des violences faites aux femmes sur les différents réseaux sociaux.

Elle a exprimé son indignation à l'occasion du lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, à Kinshasa.

Bintou Keita est d'avis que la publication répétée des telles images sur les réseaux sociaux viole les règles de la dignité et du respect de l'être humain :

« Est-ce que nous pensons que montrer des images qui sont des horreurs, ça change la compassion et l'empathie ? Quand nous voyons ce qui circule sur les réseaux sociaux et on est content par ce que, on a fait circuler ce genre d'images. Moi je dis la violence appelle la violence, à quel moment on va se poser la question et se dire, on arrête, on fait la pose, on ne fait plus circuler les choses qui montrent la violence, est ce que vous trouvez ça normal ? », s'est-elle interrogée.

Ce haut fonctionnaire de l'ONU a également déploré les attaques de dénigrement et des insultes des personnes humaines.

Pour Bintou Keita, ces comportements vont à l'encontre de la dignité et du respect de l'être humain.

Cette année, la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes est placée sous le thème :

« Vers 30 ans de la déclaration du programme de Beijing, s'unir pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes ».