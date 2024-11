Ile Maurice: Essayer de plaire à toutes les bourses

Qui dit décembre, dit festivités ! Impossible de ne pas penser aux cadeaux de fin d'année pour gâter amis et proches. Avec l'annonce du 14e mois, certains se réjouissent déjà de cette opportunité. De leur côté, les commerçants s'efforcent de trouver le juste équilibre pour satisfaire tous les budgets. Les magasins arborent déjà leurs plus belles décorations à l'approche de Noël. Et bien sûr, Noël rime avec cadeaux ! Cette année encore, beaucoup souhaitent faire plaisir à leurs proches, même si la dépréciation de la roupie risque de rendre certains produits plus onéreux.

Avec l'arrivée imminente du Black Friday, certains envisagent de profiter des promotions pour anticiper leurs achats. Sylvia, par exemple, confie : «Si je trouve des promotions intéressantes, je ferai sûrement mes achats à l'avance.» D'autres, comme Reema, préfèrent jouer la prudence en pensant à l'après-fête, notamment les dépenses liées à la rentrée scolaire. «Avec mes deux enfants, on ne pourra pas se permettre trop de folies.»

Malgré les défis économiques, certains commerçants, comme Manoj Bahadoor, s'engagent à proposer des produits accessibles. Présent sur les foires de Mahébourg et de Rose-Belle, il explique : «Depuis près de deux mois, nous recherchons les meilleurs produits pour répondre aux attentes de chacun. Comme beaucoup de mes collègues, j'ai dû acheter ou réserver. Cela coûte cher, surtout avec la dépréciation de la roupie et les devises étrangères comme l'euro et le dollar. Malgré tout, nous essayons de satisfaire toutes les bourses, tout en maintenant un équilibre pour notre activité.»

Manoj Bahadoor nourrit l'espoir que le ministre des Finances prenne des mesures pour améliorer la situation économique. «Nous espérons vivement que ce ministère parviendra prochainement à stabiliser la roupie à un niveau plus avantageux.» En outre, il déplore une concurrence qu'il juge déloyale : *«Sous l'ancien régime, des permis ont été octroyés à plusieurs personnes qui viennent opérer dans notre région. Certaines habitent dans le Nord ou à Port-Louis, mais les jours de foire, elles viennent vendre leurs produits ici. De notre côté, nous n'avons pas cette possibilité car on nous refuse les permis pour exercer hors de notre zone.» Il espère que le nouveau ministre des Collectivités locales interviendra pour remettre de l'ordre dans cette situation qu'il qualifie de chaotique.

Une pensée pour les travailleurs indépendants

Raj Appadu, président du Front commun des commerçants de Maurice, se dit optimiste quant à l'équilibre des achats pour cette fin d'année. «Depuis quelques jours, on observe que le moral des Mauriciens est bon. Ils semblent prêts à aborder cette période festive avec un enthousiasme remarquable.» Il espère également que le gouvernement concrétise sa promesse d'instaurer le 14e mois. «Déjà, le 13e mois apporte un soulagement important dans la vie des gens. Imaginez l'impact du 14e mois : il permettra à beaucoup d'aborder janvier avec moins de stress.»

Cependant, Raj Appadu n'oublie pas ceux qui ne bénéficieront pas de ce bonus, notamment les travailleurs indépendants. «Il faut réfléchir à des solutions pour les aider. Mais il ne faut pas choisir la facilité en imposant tout à la Mauritius Revenue Authority. Rappelons que cet argent provient des contribuables.» Il appelle également le gouvernement à restaurer la splendeur de la capitale. «Port-Louis a été trop longtemps négligée. Il est urgent de planifier des projets de développement pour lui redonner sa vitalité d'antan. Autrefois, le port était un véritable centre névralgique du commerce. Aujourd'hui, il a perdu de son éclat.»

Raj Appadu suggère aussi des solutions au ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, afin de réduire le coût des manuels scolaires pour les parents. De plus, il souhaite contribuer à résoudre les problèmes d'eau dans la circonscription n°1. «J'ai soumis mes idées à deux reprises au Premier ministre, mais mes lettres sont restées sans réponse», déplore-t-il, tout en affirmant rester déterminé à poursuivre ses initiatives.