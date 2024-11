Ile Maurice: De Robillard - Vice-champion du monde de boxe française après trois ans de pratique

Alors qu'il en était à sa première participation sur le plan international, David De Robillard, 25 ans, s'est octroyé l'argent dans la catégorie des moins de 70 kilos aux mondiaux de boxe française assauts, le 12 octobre dernier, en Slovénie. C'est en toute logique qu'il a été désigné sportif du mois d'octobre de l'express.

Jordan Christophe (g.), leader sport running de Decathlon, remettant un voucher à David de Robillard.

À Decathlon, à Bagatelle, David de Robillard sourit, mais reste humble lors de la cérémonie de remise du trophée de sportif du mois de l'express. Après avoir reçu les cadeaux des sponsors PhoenixBev et Decathlon, il remercie ceux qui l'ont aidé à devenir vice-champion du monde assauts de boxe française-savate. «Cette reconnaissance me fait très plaisir. Mais je dois aussi remercier ceux qui m'ont toujours encouragé et qui m'ont permis de m'octroyer cette médaille d'argent, à savoir Kersley Visanjoue, coach national, Bruno Bacoye, son assistant et Pascal de Robillard, mon entraîneur personnel qui est également mon frère. J'ai aussi une pensée spéciale pour mes amis et partenaires d'entraînement qui m'ont toujours soutenu», dit-il avec émotion.

David de Robillard s'est retrouvé sur la 2e marche du podium en Slovénie dans la catégorie des moins de 70 kilos.

Avant de pratiquer la boxe française savate il y a trois ans, David de Robillard n'était que simple spectateur dans les gradins. Les championnats du monde de boxe française savate assauts (9-13 octobre) ont été sa première participation à une compétition internationale. Il a battu plusieurs adversaires avant de se qualifier pour la finale de l'épreuve : un Algérien en seizièmes de finale, un Hongrois en huitièmes, un Marocain en quarts et un Autrichien en demi-finale.

Malheureusement, bien que combattant avec acharnement, il s'est incliné en finale face à un tireur français. Nullement abattu par sa contreperformance en Slovénie, il pense déjà aux échéances futures. «Vers février, l'an prochain, se tiendront les championnats de Maurice. Si je suis sélectionné pour les mondiaux de boxe française- savate combat en 2025, j'espère faire mieux qu'en Slovénie», affirme-t-il.

David de Robillard recevant des «goodies» de Baria Tagaully junior brand manager de Crystal à PhoenixBev.

Fabrice Bauluck a reçu un prix spécial pour sa 11e coupe du monde remportée le 29 novembre en Ouzbékistan auprès de Sébastien Empeigne, leader marketing à Décathlon (g.), Baria Tagaully de PhoenixBev (Crystal) et Stany Maurice, chef de la rédaction des sports de l'express.

Certes, c'est le handisportif Yovanni Philippe - médaillé de bronze aux Jeux paralympiques 2024 à Paris - qui avait été désigné sportif de l'express pour le mois de septembre. Toutefois, un mois plus tard, l'express ainsi que les sponsors Decathlon et PhoenixBev ont tenu à attribuer un prix spécial au kickboxer Fabrice Bauluck qui, le 29 septembre, avait remporté sa 11e coupe du monde en Ouzbékistan, en full contact, chez les moins de 57 kilos.

Fabrice Bauluck a été déclaré vainqueur chez les moins de 57 kilos à la Coupe du monde de kickboxing en Ouzbékistan.

Le palmarès de Fabrice Bauluck est éloquent : quatre fois champion du monde de la World Association de Kickboxing Organization (WAKO), trois fois champion d'Afrique, le tireur vient de porter à 11 le nombre de coupes du monde qu'il a gagnées. «Je remercie l'express ainsi que PhoenixBev et Decathlon pour ce prix spécial (Eleven Times World Cup Winner). Cette 11e coupe du monde revêt une importance particulière pour moi. Le 11 est mon chiffre fétiche. Je suis né un 11 novembre et récolter 11 médailles d'or à de multiples coupes du monde représente un sacré parcours», dit Fabrice Bauluck. Ne comptant pas se satisfaire de son dernier trophée gagné en Ouzbékistan, le kickoxer demeure ambitieux. «L'an prochain, l'objectif sera de retrouver la couronne mondiale, en Italie. On se prépare pour cela», assure le champion de kickboxing.