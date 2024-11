Afrique: Participation active du Maroc au Conseil Exécutif de l'ONU-Tourisme

Rabat — Le Maroc a participé à la 122ème Session du Conseil Exécutif de l'ONU Tourisme, qui s'est tenue en novembre 2024 à Cartagena de Indias, en Colombie, dans un contexte favorable marqué par la reprise du secteur touristique mondial.

Les membres de la délégation marocaine, Zohra Tazi, Directrice par intérim de la Stratégie et de la Coopération, et Omar Dinia, Directeur Adjoint au Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, ont saisi cette opportunité pour mettre en lumière la résilience exceptionnelle du Royaume, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire.

Sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le secteur du tourisme a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation face aux défis, démontrant ainsi la force et la réactivité du Royaume dans la gestion des crises, relève la même source.

Le Conseil a été informé de la mise en oeuvre de la feuille de route 2023-2026 du secteur touristique marocain, en soulignant les records récents enregistrés par le secteur, avec 14,6 millions de touristes accueillis à fin octobre 2024, soit une augmentation de 2,3 millions de touristes supplémentaires par rapport à 2023 et des recettes touristiques de 87,1 milliards de dirhams à fin septembre 2024.

En marge de cet événement, qui a réuni 47 pays, la délégation marocaine a eu des entretiens fructueux avec les responsables de l'ONU Tourisme.

Les discussions ont porté sur l'avancement du projet d'ouverture du Bureau de l'ONU Tourisme au Maroc et sur le renforcement de la coopération Maroc-ONU Tourisme. Une rencontre bilatérale avec la Vice-Ministre du Tourisme du Canada a également permis d'explorer de nouvelles pistes de collaboration.

Au cours de la session, le Secrétaire Général de l'ONU Tourisme, Zurab Pololikashvili, a dressé un bilan encourageant des activités de l'Organisation, mettant en lumière la remarquable reprise du tourisme à l'échelle mondiale, qui a atteint 97% de son niveau pré-pandémique au premier trimestre 2024, accueillant près de 285 millions de touristes internationaux.

Le Maroc, quant à lui, affiche des résultats particulièrement exceptionnels, surpassant largement la moyenne mondiale avec un taux de récupération de 132% sur la même période, soit 35 points de plus que la moyenne internationale.

Cette performance exceptionnelle s'inscrit dans la continuité des efforts du Royaume, qui avait déjà enregistré un taux de récupération de 112% dès 2023, témoignant ainsi de la résilience et du dynamisme du secteur touristique marocain face aux défis post-pandémiques.

Et de rappeler l'engagement continu du Maroc au sein de l'ONU Tourisme depuis sa création en 1975. Le Royaume occupe actuellement un siège au Conseil Exécutif pour la période 2022-2025 et est membre de plusieurs comités clés, démontrant son rôle actif dans le développement du tourisme international.