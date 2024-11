Congo-Kinshasa: Vienne - Gilbert Kabanda mobilise des partenaires pour booster les sciences et techniques nucléaires en RDC !

A Vienne, capitale autrichienne, Gilbert Kabanda Kurhenga, Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, a représenté la République démocratique du Congo, lundi 25 novembre 2024, à une rencontre de haut niveau. Il s'agit de la Conférence Ministérielle sur la Science, l'Innovation, les applications nucléaires et le Programme de la Coopération technique. Cet évènement a permis aux participants de débattre du rôle de la science et de la technologie nucléaires dans la résolution de certains défis auxquels le monde reste confronté notamment, en matière de santé, du changement climatique, de la gestion des ressources en eau ainsi que de la sécurité et de sûreté alimentaires.

Dans sa prise de parole, le Ministre Gilbert Kabanda a marqué l'assistance par la pertinence de sa catéchèse. De vive voix, il a présenté la RDC comme ce pays capable d'aider à résoudre des problèmes grâce à ses atouts naturels et ses potentiels nucléaires, appelant ses pairs à capitaliser cette position favorable.

Appui conséquent sollicité

Gilbert Kabanda a sollicité, par la même occasion, un appui scientifique, technique et financier des partenaires extérieurs pour booster l'industrie nucléaire en RDC.

"Le Gouvernement de la RDC remercie l'Agence pour l'initiative d'appuyer les Etats Membres à moyens et faibles revenus dans leurs efforts de lutter contre le cancer, à travers le projet « Rays of hope » mais aussi contre les zoonoses, à travers le projet ZODIAC.

Dans ce cadre, mon pays intensifie les initiatives pour en tirer le maximum de bénéfices.

Conscient des défis à relever rapidement, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a, depuis 2024, inscrit dans la loi de finances, une ligne budgétaire pour démarrer effectivement les travaux de construction du Centre de Diagnostic Multidisciplinaire et de Radiothérapie et le redémarrage de notre réacteur nucléaire de recherche. Je salue ici l'accompagnement multiforme de l'Agence en vue de l'aboutissement de cette entreprise de haute portée nationale et je lance un appel à la coopération des partenaires de mon pays pour la matérialisation de ce projet.

La République Démocratique du Congo remercie l'AIEA pour son accompagnement dans la mise en oeuvre du projet relatif à l'établissement de l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences et Techniques Nucléaires à Kinshasa et pour son appui à la résolution des questions importantes de sécurité de ses installations nucléaires et radiologiques. Les mêmes remerciements s'adressent au Gouvernement américain qui a financé le renforcement des systèmes de protection physique des installations nucléaires du Centre Régional d'Etudes Nucléaires de Kinshasa et le développement des capacités humaines dans les différentes fonctionnalités de la sécurité nucléaire.

Mon pays en appelle à l'appui scientifique, financier et technique des autres partenaires ici présents pour booster ses recherches en sciences et techniques nucléaires et consolider ainsi leur usage pacifique", a soutenu le Ministre Kabanda, dans son allocution. Il a salué, vivement, l'accompagnement de l'Association Internationale de l'Energie Atomique, qui ne cesse d'accompagner la RDC à accroitre ses capacités dans les techniques nucléaires.

"Il est notoirement connu que la RDC regorge d'énormes potentiels nucléaires et entretient une étroite coopération avec l'AIEA depuis 1961. En cette qualité, mon pays bénéficie du renforcement de ses capacités en termes de recherche en sciences et techniques nucléaires, dans divers domaines intéressant les applications pacifiques de l'Energie Atomique, par le biais de nombreux projets de coopération technique, notamment l'AFRA", a fait savoir l'Ancien Ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants, à l'occasion de la Conférence Ministérielle tenue, avec succès, loin de Kinshasa, à Vienne, du côté de l'Autruche.