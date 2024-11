Gabon: Formation des agents de l'administration de l'IMIPDG sur le circuit de la dépense publique dans un centre hospitalier universitaire

La Direction générale de l'Institut des maladies infectieuses Professeur Daniel Gahouma (IMIPDG), a lancé ce lundi 25 novembre, dans la commune d'Owendo, une formation de ses agents de l'administration sur le circuit de la dépense publique dans un centre hospitalière universitaire.

L'objectif est de permettre aux agents de l'administration de bien gérer et maitriser la rédaction des documents financiers, maitriser les procédures de rapprochements d'écritures comptables et maitriser enfin, les procédures d'appel d'offres et les plans de passation des marchés publics.

Dans un contexte ou le nouvel homme fort du Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema prône une véritable gouvernance de la ressource publique, la capitalisations des connaissances demeure un enjeu majeur et un atout déterminant. Cela part du constat relatif des faiblesses de la gouvernance qui accablent le service public, du fait notamment de certaines pesanteurs rappelées par le chef du gouvernement du Gabon, Raymond Ndong Sima lors du colloque gouvernemental du 14 octobre dernier.

Une réalité, qui a emmené la Direction générale de l'IMIPDG conduite par son Directeur général Oswalde Elisabeth Lendoye à lancer ce 25 novembre à leur siège d'Owendo. C'est une formation qui réunit les agents de la Direction, des chargés d'études, les chefs de services de la direction administrative et financier, le conseiller du DG , l'agent comptable de l'IMIPDG et la Direction technique, sur "le circuit de la dépense dans un centre hospitalier universitaire : cas de l'institut des maladies infectieuses Professeur Daniel Gahouma".

La formation est animée par des formateurs provenant, de la Direction général des Marchés publics, des Impôts, du contrôle Budgétaire et Financier, de la comptabilité publique, du Trésor et de la Cour des Comptes.

Dans son intervention à la cérémonie d'ouverture, le Directeur général de l'IMIPDG a rappelé à ses administrés, les objectifs à atteindre pour cette formation. « Le but principal est que la chose publique soit bien gérée et les patients que nous recevons ici puissent, bénéficier des soins de qualité encadrés avec une action de qualité » a déclaré le Pr Oswalde Elisabeth Lendoye .

Le représentant du ministre de la Santé, le Pr Pascal Christian Nze Obiang n'a pas manqué d'exprimer son satisfecit pour l'organisation de ce séminaire de formation. « Je tiens à encourager les organisateurs, les formateurs, ainsi que les participants pour leur engagement à contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans le secteur de la santé ».

Une formation aussi important et capitale devant impliquer toute l'administration de l'IMIPDG. L'on note pour le regretter, l'absence non justifiée du Contrôleur budgétaire de l'IMIPDG et son adjoint et ses chefs de services, pourtant au coeur de la dépense publique dans l'IMIPDG, des comportements regrettables. La formation qui a débuté ce 25 novembre prendra fin le vendredi 29 novembre.