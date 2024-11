Guinée: Alhousseny Makanera Kaké appelle à soutenir les idéaux du CNRD: 'Moi je vous garantis, j'ai vu la porte du paradis'

Le président du Front National pour le Développement (FND), Alhousseiny Makanera Kaké a animé ce mercredi 27 novembre 2024 une conférence de presse à Conakry. Objectif, faire le bilan de sa récente tournée en Guinée Forestière avec le ministre secrétaire général de la présidence, Général Amara Camara.

Le conférencier a dit d'entrée que les idéaux prônés par le CNRD doivent être soutenus même si l'on ne les aiment pas. Cet acteur politique a soutenu que ces idéaux parlent de la paix, de la tranquillité et du développement.

"Il peut y avoir un grand décalage entre la perception des gens et la réalité. C'est pourquoi je dis ici plus haut d'ailleurs que les idéaux prônés par le CNRD même si on ne les aime pas, on doit les soutenir. Parce qu'ils parlent de la paix, de la tranquillité et du développement. Ce matin, j'ai regardé certains indicateurs macro économiques pour la première fois, j'ai pas cru, parce que quand je quittais l'Assemblée nationale, notre Produit Intérieur Brut (PIB) était autour de 15 milliards.

J'étais étonné de voir que nous sommes à 23,6 milliards de dollars comme PIB, ce qui est excessivement important. Et la prévision prévoit 26 milliards, ce qui fait 10 milliards à peu près en 4 ans. Quand j'ai vu les réformes du CNRD, je me suis dis qu'il faudrait que j'appelle mes frères, les femmes de Guinée, les jeunes, les journalistes, tout le monde pour qu'on soutienne ces idéaux", a-t-il indiqué.

Et le transfuge du RPG Arc-en-ciel de poursuivre: "Je pense que quand je chante cette chanson sur la paix, ma voix ira loin, portera écho pour la simple raison qu'en Guinée, nous sommes en majorité religieux. celui qui n'est pas musulman, il est chrétien majoritairement. Donc, un musulman répète combien de fois salam alaïkoun par jour ? Quand vous regardez une personne, vous le saluez, vous lui souhaitez la paix, quand vous allez à la prière, à la fin de la prière, vous souhaitez la paix. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé et tous ceux qui pensent comme moi et tous les guinéens, je vous invite à soutenir les idéaux de paix, de tranquillité du CNRD. Moi je vous garantis, j'ai vu la porte du paradis. Vous ne devez pas aimer le Chef, mais vous devez aimer le développement de la nation", a-t-il affirmé.

Il conclut ces propos en déclarant que si le peuple veut la continuité du CNRD, lui aussi il est pour cette continuité.