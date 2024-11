Cameroun: Projet Viva bBénoué - Plus de 100 microprojets en cours de financement

Les membres du comité de pilotage du projet d'aménagement et de la valorisation des investissements de la Bénoué se sont retrouvés ce 26 novembre 2024 à l'hôtel Djeuga Palace de Yaoundé dont les travaux ont été dirigés par le Secrétaire Général du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT), Jean TCHOFFO, Président du Comité de pilotage, en présence du coordonnateur dudit projet monsieur Mahamat HABIBOU et l'ensemble des membres.

La tenue de cette session a porté sur la présentation de l'état d'avancement, la présentation du rapport d'activité de l'année 2024, la présentement du rapport d'audit annuel 2025, la présentement du plan travail budgétaire annuel 2025, puis le relevé des résolutions et des recommandations des travaux du COPIL.

Au-delà des objectifs à savoir fournir les services durables d'irrigation et de drainage et d'amélioration de la production agricole dans les zones irriguées de la vallée de la Bénoué, le coordonnateur a soumis un budget de 39 milliards pour l'année 2025

La MEADEN et l'ADN ont vu le jour à Niamey au Niger le 24 juillet 2024 et se poursuit à plusieurs niveaux notamment les rapports d'avant-projet sommaire des sous-projets des travaux de mise aux normes de sécurité du barrage de Lagdo, de la mise en place du système d'information hydrométéorologique et de la mise en place du système d'alerte précoce des inondations alors que la validation de ces rapports est prévue est prévue ce mois de novembre

Les travaux d'aménagements hydro-agricoles sont en cours dans les deux. En rive droite, on observe dans la zone de 1122 ha à réhabiliter, le décapage de 109 km de pistes d'accès, le curage de 21,63 km de canaux et drains ( canal Tête morte, canaux et drains primaires et secondaires), le diagnostic des ouvrages existants et l'aménagement en cours du bloc de 212 ha. En rive gauche en terre gauche, il est déjà réalisé 2,8 km de routes principales, 7,38 km de drains et le décapage de la terre végétale sur 5,300 km de digue. En outre, on note l'installation en cours de l'usine de fabrication des conduites en béton de gros diamètres et la des conduites UPVC.

L'assistance technique pour accompagner le transfert de gestion des périmètres. C'est une session budgétaire du copil à l'effet de faire l'évaluation du chemin parcouru mais également les perspectives pour les prochaines années. Le bilan de façon globale est satisfaisant pour le plan de travail de l'année 2024 exécuté à 75% avec une exécution financière de 60%, de façon globale, les travaux d'aménagements des droits agricoles se mettent valablement en place, grâce à la réhabilitation du périmètre existant de 1000 ha, la création du périmètre nouveau et les constructions des digues, des parcs de parts et d'autres du fleuve Bénoué pour la protection des personnes et des biens. Également en terme d'accompagnement des producteurs, les subventions se mettent en place à travers la signature de convention de cofinancement de plans d'affaires, plus de 100 plans d'affaires sont désignés et le coordonnateur atteindre 250 plans d'affaires d'ici la fin d'année 2025.

Le bilan montre l'accompagnement la structure à travers le renforcement de capacités, les populations se constituent en association pour produire et mener des activités génératrices de revenus, ce qui va les rendre autonome et participer à la pérennisation du projet.