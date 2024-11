Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse des activités du marché ce mercredi 27 novembre 2024.

A la fin de la séance de cotation de ce mercredi 27 novembre 2024, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes enregistré une baisse à l'exception de l'indice BRVM 30 et de la valeur des transactions.

L'indice BRVM 30 a, en effet gagné 0,11% à 136,99 points contre 136,84 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Composite a cédé 0,04% à 273,45 points contre 273,57 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,15% à 111,58points contre 111,75 points la veille.

La valeur totale des transactions est apparue en hausse, passant de 482,631 millions FCFA la veille à 773,155 millions FCFA ce 27 novembre 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 4,26 milliards FCFA à 9888,922 milliards FCFA contre 9 893,182 milliards FCFA le mardi 26 novembre 2024.

Celle du marché obligataire connait un repli de 15 millions, s'établissant à 10 449,371 milliards FCFA contre 10 449,386 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 3 450 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 13 425 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,00% à 1 060 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 2,38% à 2 150 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 2,11% à 1 695FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 6,01% à 14 000 FCFA), BOA Bénin (moins 2,94% à 3 800 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 2,14% à 685 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 1,88% à 2 350 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 1,57% à 5 000 FCFA).