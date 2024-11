L'ambassadeur de Russie en Égypte, Georgy Borisenko, a mis l'accent sur la confiance et l'entente solides entre le président russe Vladimir Poutine et le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de la conférence « BRICS : Perspectives de coopération économique et culturelle », Borisenko a mis l'accent sur le partenariat solide entre les deux nations, en particulier dans le cadre des BRICS.

M. Borisenko a déclaré que les BRICS ont acquis une importance mondiale et qu'ils regroupent désormais davantage de pays. La Russie, qui assure actuellement la présidence du bloc, a pour priorité d'encourager la coopération multilatérale entre les États membres et d'élargir le nombre de ses membres.

Il a révélé que plus de 200 événements avaient été organisés cette année dans le cadre des BRICS à différents niveaux, et que plus de 12 délégations gouvernementales égyptiennes s'étaient rendues en Russie.

Cette collaboration s'étend à la coordination politique, à la sécurité internationale et aux entreprises communes dans les domaines économique, culturel et sportif.

Il a également mis l'accent sur la participation active des BRICS dans des domaines comme les soins de santé et l'agriculture, assurant une représentation équilibrée des pays développés et des pays en développement au sein du bloc.

L'ambassadeur a souligné la nécessité d'une coopération financière entre les pays sans dépendre du dollar américain.

Bien que la Russie ne s'oppose pas à l'utilisation du dollar, M. Borisenko a rappelé que les sanctions imposées par les États-Unis ont accéléré la recherche d'alternatives.

Selon lui, les États-Unis et l'Occident sont en train de perdre leur position dominante dans le système financier mondial, mais la mise en place de nouveaux mécanismes nécessite une coopération internationale.

M. Borisenko a ajouté que l'adhésion de l'Égypte aux BRICS offrait des opportunités significatives pour la facilitation de projets et s'alignait sur l'objectif du bloc de favoriser l'indépendance par rapport à l'influence occidentale. Il a souligné que les BRICS constituaient une plateforme pour la création d'un monde multipolaire, permettant aux nations membres de contrebalancer le contrôle occidental.

Bien qu'il n'existe aucun projet immédiat d'expansion des BRICS, M. Borisenko a fait part des discussions en cours concernant l'admission d'un ou deux nouveaux membres.

Il a mentionné 13 pays candidats, dont l'Algérie, susceptibles d'être désignés comme États partenaires.

La conférence, intitulée « BRICS : Perspectives de coopération économique et culturelle », a été organisée sous le thème " Adhésion de l'Égypte et présidence russe " au Centre culturel russe du Caire.

Organisé par la Fondation du dialogue pour les études et la recherche en sciences humaines, avec le soutien de l'ambassade de Russie, l'événement a mis l'accent sur le rôle des BRICS dans la résolution des problèmes mondiaux et dans la promotion d'un impact économique, social et culturel commun.

La participation active de l'Égypte aux BRICS témoigne de son engagement à relever les défis mondiaux et à faire progresser la collaboration multipolaire.

La conférence a mis l'accent sur l'importance des initiatives économiques et culturelles des BRICS, consolidant leur rôle en tant que force dynamique dans le remodelage de l'ordre international.