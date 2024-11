Egypte: Al-Sissi arrive à Rio De Janeiro pour participer au G20

Le Président de la République Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé, le dimanche 17 novembre 2024, à la ville brésilienne de Rio De Janeiro, qui abrite le Sommet des G20, tenu les 18 et 19 novembre en cours.

Cette visite du Chef de l'Etat en réponse à l'invitation de son homologue brésilien Lula da Silva, correspond à la quatrième participation par l'Egypte à ce sommet, ce qui traduit la reconnaissance croissante de son poids international et de son rôle vital à l'échelon régional.

Le président Al-Sissi doit prononcer les allocutions d'Egypte durant les séances du sommet, lesquelles doivent porter sur les efforts de développement, les défis que les pays du tiers monde doivent relever pour réaliser les objectifs du développement durable (ODD), notamment à la lumière des mutations internationales au niveau politique et économique, et la vision de l'Egypte sur les priorités de la solidarité et de la promotion de la coopération face à ces défis.

Le président doit jeter la lumière sur la conjoncture régionale, sur la crise que la région connaît avec l'instabilité liée à la poursuite de l'escalade israélienne en Palestine, au Liban, et sur les efforts de l'Egypte pour rétablir la stabilité au Moyen-Orient

En marge du sommet, M. Al-Sissi doit rencontrer nombre de dirigeants et de chefs mondiaux, pour examiner les moyens de promouvoir les relations bilatérales, les mécanismes du renforcement de la coopération internationale dans la mise en oeuvre des ODD, en sus des efforts de la restitution de la paix et de la sécurité régionales, ce qui réalisent les aspirations des peuples à la prospérité et au développement.

Le Sommet doit aborder nombre de questions prioritaires pour les pays en voie de développement, dont à leur tête l'inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté et la faim, la réforme des institutions mondiales de gouvernance et la conversion de l'énergie dans le cadre du développement durable.

Al Sissi et son homologue brésilien signent une déclaration commune

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, en marge du sommet du G20 organisé à Rio de Janeiro, au Brésil.

D'après le porte-parole de la présidence égyptienne, le Président Al-Sissi a tenu, au début de l'entretien, à exprimer ses remerciements au Président brésilien pour l'invitation adressée à l'Égypte à participer aux travaux du G20 cette année.

Ce geste illustre l'estime du Brésil pour le rôle stratégique de l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique, a noté le chef de l'Etat, saluant l'organisation impeccable du sommet, tant sur le plan logistique que thématique.

Il a loué l'engagement du côté brésilien à intégrer les priorités des pays en développement à l'ordre du jour, notamment le lancement d'une alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, un impératif crucial face aux défis géopolitiques, économiques et sociaux à l'échelle mondiale.

Le Président Lula da Silva a, pour sa part, exprimé son appréciation pour la participation active de l'Égypte aux réunions du G20 tout au long de l'année. Il a également souligné l'importance de la présence d'Al-Sissi au sommet, contribuant à mettre en lumière les besoins des nations en développement.

Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont abordé les questions régionales. Le Président Al-Sissi a présenté les efforts déployés par l'Égypte pour restaurer la stabilité au Moyen-Orient, notamment en appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban. Il a salué les positions brésiliennes soutenant la cause palestinienne.

En réponse, le Président brésilien a exprimé son appréciation pour le rôle historique de l'Égypte dans la défense des droits du peuple palestinien. Les deux parties ont convenu de la nécessité de promouvoir une solution à deux États, d'élargir la reconnaissance internationale de la Palestine et de rejeter toute tentative de liquidation de la cause Palestinienne.

En outre, l'entretien a porté sur le renforcement des relations bilatérales. Conscients de l'importance d'une collaboration étroite, à la lumière de la convergence de leurs intérêts et positions sur diverses question, Al Sissi et Lula da Silva ont signé, à l'issue de leur réunion, une déclaration commune visant à élever les relations entre leurs pays au niveau de partenariat stratégique, répondant ainsi aux aspirations des deux peuples amis, a fait savoir le porte-parole de la présidence égyptienne.