Afrique de l'Ouest: Accord entre la BOAD et l'UL

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a signé un accord-cadre avec l'Université de Lomé en vue de l'ouverture prochaine d'un centre de documentation dédié à l'institution au sein du campus.

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a signé un accord-cadre avec l'Université de Lomé (UL) en vue de l'ouverture prochaine d'un centre de documentation dédié à l'institution au sein du campus.

Cette initiative vise à promouvoir l'accès au savoir tout en renforçant le rôle de la BOAD comme référence régionale en matière de financement du développement durable dans l'espace UEMOA.

Selon Braima Luis Soares Cassama, vice-président de la BOAD, ce futur centre se distinguera par son approche interactive. Parmi ses points forts, le centre offrira un fonds documentaire riche et mis à jour pour répondre aux besoins des étudiants et des chercheurs, une solution de bibliothèque virtuelle permettant de consulter et réserver des ressources à distance, des espaces de lecture équipés pour accueillir plus de 100 personnes avec un accès Wi-Fi, une salle multimédia dédiée à la consultation de périodiques et autres ressources spécialisées et une salle polyvalente pour organiser des événements académiques et professionnels.

Pour Adama Mawulé Kpodar, président de l'Université de Lomé, cette initiative représente un investissement stratégique dans le capital humain :

'Cet investissement dans le capital humain constitue un pilier essentiel pour garantir le développement et la prospérité des pays de la sous-région', a déclaré Adama Mawulé Kpodar, président de l'UL.

La BOAD est une institution financière régionale dédiée au développement des huit pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, et le Togo. Elle a pour siège Lomé.