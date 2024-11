Togo: Vers une coopération renforcée entre Lomé et Le Caire

interview

Le nouvel ambassadeur d'Égypte au Togo, Ahmed Mohamed Eid Moustapha Ahmed, exprime sa détermination à renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et le Togo.

Dans un entretien à republicoftogo.com il partage sa vision, les secteurs prioritaires et les initiatives pour approfondir la coopération entre les deux pays.

Comment décririez-vous l'état actuel des relations entre l'Égypte et le Togo ?

Les relations entre l'Égypte et le Togo ont toujours été excellentes. Depuis que l'Égypte a reconnu l'indépendance de la République Togolaise, les liens se sont maintenus et renforcés au fil des décennies. Ces relations se traduisent par une proximité entre les dirigeants des deux pays et une admiration mutuelle entre nos peuples.

Je suis souvent impressionné par l'affection profonde des Togolais pour l'histoire antique de l'Égypte et les relations bilatérales qui se sont tissées au fil du temps. Ces amitiés sont parfois illustrées par des souvenirs personnels et des photos que les Togolais partagent avec fierté.

Quels sont les secteurs clés de coopération entre l'Égypte et le Togo ?

Depuis l'indépendance du Togo, nos pays ont développé des partenariats uniques, notamment à travers des visites officielles et des partages d'expertise. Lomé a été une ville importante pour l'Égypte, notamment sous l'impulsion du Docteur Boutros Boutros-Ghali, ancien ministre des Affaires étrangères égyptien, puis secrétaire général de l'ONU. Il a créé le comité mixte des relations bilatérales, qui a permis de structurer notre coopération.

Aujourd'hui, nos collaborations s'étendent à des domaines prioritaires tels que l'agriculture, la santé, les ports (Lomé et Suez), l'urbanisme et le tourisme. Ces initiatives renforcent le développement mutuel de nos deux nations.

Quels sont les projets économiques phares actuellement en cours ?

L'un des projets emblématiques est la ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abatchang, qui illustre parfaitement la coopération bilatérale relancée en 2017. Ce projet vise à améliorer la productivité agricole et à promouvoir des techniques modernes adaptées aux besoins locaux.

De plus, des discussions sont en cours avec la société égyptienne Elsewedy, spécialisée dans les infrastructures, pour débuter des activités au Togo. Par ailleurs, nous travaillons à rapprocher des institutions telles que l'Agence Égyptienne de Partenariat pour le Développement (EAPD) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour explorer de nouvelles opportunités de financement et de mise en oeuvre de projets communs.

Existe-t-il des initiatives pour renforcer les échanges commerciaux ?

Absolument. Mon mandat inclut des objectifs clairs pour intensifier la coopération économique. Nous travaillons sur plusieurs fronts :

Faciliter l'accès des produits pharmaceutiques égyptiens au Togo, en collaboration avec les autorités locales.

Augmenter les volumes d'échanges commerciaux grâce à des mécanismes plus efficaces pour activer les accords bilatéraux existants.

Identifier et intégrer des entreprises égyptiennes dans les projets financés à l'international.

Promouvoir des secteurs tels que le tourisme, l'économie bleue, et l'autonomisation des femmes, qui sont des priorités pour nos deux pays.

Ces efforts se concrétisent également par des réunions régulières avec des ministres, des chefs d'entreprises et des acteurs économiques togolais.

Republicoftogo.com : Qu'en est-il des échanges culturels entre l'Égypte et le Togo ?

Ahmed Mohamed Eid Moustapha Ahmed : La culture est une dimension essentielle de nos relations bilatérales. Le Togo est régulièrement représenté lors des événements culturels en Égypte, grâce à sa richesse et sa diversité culturelles. Cette connexion culturelle unique ouvre des opportunités pour organiser des expositions, partenariats artistiques et événements bilatéraux.

Nous sommes également engagés dans une démarche qui permet aux deux peuples de se redécouvrir à travers leurs patrimoines respectifs.

La santé est un secteur clé. Quelles sont les initiatives prévues dans ce domaine ?

Ahmed Mohamed Eid Moustapha Ahmed : La santé est un domaine prioritaire pour l'Égypte. Nous avons récemment repris des discussions pour construire des hôpitaux au Togo, basés sur l'expertise égyptienne. Cette coopération inclut aussi la facilitation de l'enregistrement des médicaments égyptiens pour répondre aux besoins du système de santé togolais.

Des rencontres entre nos ministres de la Santé respectifs permettent de structurer cette collaboration et de bâtir des ponts entre les deux pays.

Quels sont les efforts conjoints pour la paix et la sécurité ?

La lutte contre le terrorisme est un axe majeur de notre coopération. Lors de la visite du président Faure Gnassingbé en Égypte en 2016, il a découvert notre approche globale pour combattre l'extrémisme, notamment à travers les efforts d'Al-Azhar Al-Sharif, qui promeut une vision modérée de l'Islam.

De nombreuses visites de responsables togolais en Égypte, notamment lors du Forum d'Assouan pour la paix et la sécurité, ont permis de renforcer cette coopération. Nous explorons également des synergies entre le Centre international du Caire pour la paix et le Forum de Lomé, dans le cadre de la résolution des conflits en Afrique.