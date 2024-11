Afrique de l'Est: Mawingu obtient 15 millions de dollars pour développer la connectivité Internet en Afrique de l'Est

La société kényane Mawingu acquiert Habari, un fournisseur d'accès à Internet en Tanzanie, afin d'étendre la connectivité numérique en Afrique de l'Est.

Habari apporte 25 ans d'expérience dans la fourniture de solutions Internet et TIC aux zones rurales.

Mawingu obtient un financement de 1,9 milliard de shillings kenyans pour son expansion, avec pour objectif d'atteindre 1 million de personnes en Afrique de l'Est d'ici 2028.

Le fournisseur d'accès à Internet Mawingu, basé au Kenya, a acquis Habari, un fournisseur d'accès à Internet opérant dans sept régions de Tanzanie, afin d'étendre la connectivité numérique dans les zones mal desservies d'Afrique de l'Est. Habari apporte plus de 25 ans d'expérience dans la fourniture de solutions Internet et TIC aux ménages et aux entreprises en milieu rural.

Mawingu a obtenu un financement de 1,9 milliard de shillings tanzaniens (15 millions de dollars) pour cette expansion, dont 1,4 milliard de shillings tanzaniens (11 millions de dollars) sous forme de dette à long terme auprès de l'Africa Go Green Fund (AGG), géré par Cygnum Capital, et 0,5 milliard de shillings tanzaniens (4 millions de dollars) auprès d'InfraCo Africa et de la banque de développement hollandaise FMO.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Mawingu visant à étendre ses services Internet abordables aux communautés rurales et périurbaines, en reproduisant son succès au Kenya. La société prévoit d'atteindre un million de personnes en Afrique de l'Est d'ici 2028 grâce à une approche disciplinée d'achat et de construction, en acquérant et en développant des fournisseurs d'accès Internet sur les marchés cibles.

Points clés à retenir

L'acquisition de Habari par Mawingu souligne son engagement à combler le fossé numérique en Afrique de l'Est, où les zones rurales sont souvent confrontées à un accès limité et coûteux à l'internet. En mettant l'accent sur des réseaux évolutifs et durables, Mawingu vise à stimuler le développement économique en permettant un accès abordable et fiable à l'internet et en ouvrant des perspectives en matière d'éducation, d'emploi et de croissance des communautés dans toute la région.