Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 novembre 2024

Maroc : MEDays 2024 : « Souverainetés et Résiliences » au cœur des discussions mondiales à Tanger

La 16ᵉ édition du Forum International MEDays se tient du 27 au 30 novembre 2024 à Tanger, sous le thème « Souverainetés et Résiliences : Vers un nouvel équilibre mondial ». Organisé par l’Institut Amadeus et placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement constitue une plateforme majeure de réflexion sur les grands défis mondiaux.Le forum réunit plus de 250 intervenants de haut niveau, parmi lesquels des chefs d’État et de gouvernement, des décideurs politiques, des lauréats de prix Nobel, des dirigeants de grandes entreprises internationales et d’autres personnalités influentes. ( Source : allafrica)

Afrique : Le ministre des affaires étrangères français Jean-Noël Barrot en tournée au Tchad, en Éthiopie et au Sénégal

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot entame ce 27 novembre une tournée qui le conduira au Tchad, en Éthiopie ainsi qu’au Sénégal. Il représentera la France à la cérémonie marquant le 80e anniversaire du massacre de tirailleurs par les forces coloniales françaises à Thiaroye. Cette visite vise notamment à s’assurer que les deux milliards d’euros d’engagements pris par les participants à une conférence organisée à Paris en avril « sont bien suivis d’effets », a-t-il expliqué.

À Addis Abeba, Jean-Noël Barrot rencontrera le président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour discuter du renforcement des institutions multilatérales, la « résolution des crises », ainsi que les enjeux climatiques et de santé. Au Sénégal, le ministre représentera la France dimanche « lors des commémorations du 80e anniversaire des événements de Thiaroye ». « Ce sera un moment de mémoire, et pour notre pays, un moment d’introspection », a-t-il affirmé. (Source : TV5MONDE Afrique)

Le Gabon renforce son partenariat stratégique avec l’Union européenne

En visite de travail à Bruxelles, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a signé le 26 novembre, plusieurs accords majeurs avec l’Union européenne. Ces partenariats, axés sur la gestion durable des forêts, les infrastructures et l’économie, traduisent l’ambition du Gabon de consolider sa coopération internationale et d’accélérer son développement. Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en visite de travail à Bruxelles depuis le 25 novembre, a rencontré Charles Michel, président du Conseil européen. Les discussions ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre le Gabon et l’Union Européenne, ainsi que sur les avancées du processus de transition, notamment l’organisation du référendum. (Source : Gabonreview)

Madagascar : SOINS GRATUITS – La caravane médicale sillonne Antananarivo

La caravane médicale revient à Antananarivo. Des soins gratuits seront dispensés dans les six arrondissements de la capitale ainsi que dans le district d’Avaradrano lors de la 28e édition de cet événement. Des services médicaux se rapprochent dela population. Pendant une semaine, des professionnels de santé de plusieurs disciplines parcourront les six arrondissements de la ville et le district d’Avaradrano pour offrir des soins gratuits.

« Habituellement, ce sont les malades qui se rendent dans les centres de santé. Mais face aux défis quotidiens auxquels la population est confrontée, nous avons rassemblé les professionnels et le personnel de santé en un seul lieu », a déclaré la Première dame, Mialy Rajoelina, initiatrice de cette mission humanitaire en 2019. Elle s’exprimait hier, à l’esplanade du Palais des Sports à Mahamasina, lors de l’ouverture officielle de la 28e édition de la caravane de santé, organisée conjointement par l’Association Fitia, le ministère de la Santé publique et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). (Source : L’Express de Madagascar)

Est de la RDC : la sécurité alimentaire est tributaire de la paix, estime la DGA de la FAO

La Directrice générale-adjointe de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Beth Bechdol a estimé, mardi 26 novembre, que la sécurité alimentaire dans l’Est de la RDC dépend de la paix. Elle a livré son point de vue lors d’une conférence de presse, tenue à Goma à l’occasion de la clôture de sa tournée au Nord et Sud-Kivu :« Il est nécessaire de faire comprendre à toutes les parties que la paix est très importante et si nous voulons qu’il y ait la sécurité alimentaire, il faut qu’il ait d’abord la paix ». A cette occasion, Beth Bechdol a promis de faire ce plaidoyer au niveau du quartier général de son organisation à Rome. ( Source : Radio Okapi)

Arts plastiques : Le 8e Festival international de l’Art contemporain s’ouvre à Alger

Le 8e Festival culturel international d’art contemporain (IFCA), a été inauguré mardi au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger, par le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, en présence de plasticiens professionnels, algériens et étrangers, issus de 39 pays, dont la Palestine, invité d’honneur de cette édition. Placé sous le slogan de, « Pour un nouvel héritage », le 8e IFCA a été ouvert en présence de hauts fonctionnaires de l’Etat algérien, de représentants des deux chambres parlementaires, ainsi que ceux des missions diplomatiques accréditées à Alger, celles des pays participants à ce grand événement notamment. (Source : Algérie Pesse Service)

Burkina Faso : «L’Observateur Paalga» convoqué devant le Conseil supérieur de la communication

C’est ce que les observateurs et les défenseurs de la liberté de la presse en Afrique de l’ouest qualifient avec ironie « d’échanges de bons procédés et/ou de réciprocité ». Alors que la télévision malienne Joliba TV vient d’être interdite d’émettre par la Haute autorité de la communication malienne pour avoir diffusé – lors d’un débat – des commentaires critiques contre le pouvoir de Ouagadougou ; c’est à présent le Burkina Faso et le Conseil supérieur de la communication qui convoque, ce jeudi 28 novembre, l’un des plus sérieux quotidien burkinabè, L’Observateur Paalga, à la suite d’un article polémique sur la promotion de généraux au Mali.

C’est à 15h (heure locale) ce jeudi 28 novembre, que la direction de l’un des plus anciens et réputé quotidien du Burkina-Faso,L’Observateur Paalga, va devoir rendre des comptes au Conseil supérieur de la communication (CSC). En cause, un article publié le 17 octobre et titré « Des généraux comme s’il en pleuvait ». Dans cet article, ironique, mais basé sur des faits l’auteur s’interroge sur la pertinence d’une vague d’autopromotion dans l’armée du Mali pays voisin, membre de l’AES. ( Source : RFI)

Tunisie : Boualem Sansal arrêté et placé sous mandat de dépôt

L’écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, a été placé sous mandat de dépôt après son arrestation à l’aéroport d’Alger le 16 Novembre dernier. Cette nouvelle, révélée ce Mardi par son avocat François Zimeray, a choqué de nombreux observateurs, tant pour l’ampleur de l’incident que pour les circonstances qui entourent cette arrestation. Sansal, connu pour ses prises de position courageuses contre l’autoritarisme du régime algérien et son opposition au fondamentalisme religieux, a été convoqué par le parquet antiterroriste d’Alger après plusieurs mois de tensions avec les autorités. Son œuvre littéraire, particulièrement ses romans comme « Le serment des Barbares ou 2084 : La fin du monde », a souvent fait l’objet de controverses pour ses critiques acerbes à l’égard du pouvoir en place, mais aussi pour ses dénonciations de l’extrémisme religieux. (Source : La Presse)

Le contrôle des prix va s’intensifier au Cameroun à l’approche des fêtes de fin d’année

Des équipes du ministère camerounais du Commerce sillonnent les marchés et quartiers pour veiller à la pratique du juste prix. Au total, sept filières de grande consommation font l’objet d’une surveillance des prix et de la disponibilité des produits. Au Cameroun, les autorités, les responsables de sept filières de grande consommation et les associations de consommateurs sont en alerte pour juguler la flambée des prix et la pénurie des produits alimentaires à la veille des fêtes de fin d’année. L’augmentation unilatérale, depuis quelques jours, des prix de la bière dans les débits de boisson fait grincer les dents, s’ajoutant au coût élevé du poulet sur le marché. ( Source : VOA)

Togo : le budget de 2025 projeté à environ 2400 milliards FCFA

Le budget du Togo pour l’exercice 2025 est projeté à 2394 milliards FCFA, en hausse de 9,9 % par rapport aux 2 179 milliards contenus dans la Loi de Finances de 2024. C’est ce qui résulte du projet de loi adopté mardi 26 novembre 2024, en Conseil des ministres tenu à Lomé. Près de 50 % des dépenses budgétaires au titre de ce budget prévisionnel seront consacrés au volet social, contre 48 % en 2024. Cette progression, pour l’exécutif, reflète son engagement continu à prioriser les besoins des populations. (Source : Togo First)