Congo-Kinshasa: Grand écrivain congolais - Cheik Fita célèbre ses 70 ans d'âge et 50 ans de carrière littéraire

Kinshasa a vibré dimanche 24 novembre 2024 au rythme de la double célébration du jubilé de Cheik Fita Dibwe qui a totalisé 70 ans d'âge et 50 ans de carrière littéraire. Cet événement, organisé à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe, a réuni membres de sa famille, personnalités politico-administratives de la RDC, fidèles catholiques et de nombreuses autres personnes.

L'écrivain congolais Cheik Fita a profité de cette occasion pour lancer un appel vibrant à la lecture auprès de ses compatriotes.

"Ce n'est pas une malédiction que les Kinois ne lisent pas, c'est l'environnement qui est mauvais. Nous, nous allons faire en sorte que les gens commencent à lire car c'est une très grande richesse. Et je vous dis que les mots sont plus forts que les balles", a déclaré Cheik Fita. Selon lui, l'arme psychologique est plus dangereuse que toute autre arme. Il a également partagé une anecdote personnelle sur son expérience comme instructeur civil à l'armée sous Mobutu, soulignant l'importance de l'arme morale.

Orateur du jour, l'Abbé José Mpundu a, dans son sermon, prêché sur l'amour et a déploré la dictature qui règne dans le monde.

Prenant la parole, à son tour, le deuxième Vice-Président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a témoigné de la grandeur de Cheik Fita, soulignant l'importance de son oeuvre pour la société congolaise. Il a rendu hommage à un homme des lettres, qui a traversé les générations grâce à sa plume inspiratrice, qui reste inégalée jusqu'à ce jour.

Cette célébration a également inclus des expositions de ses ouvrages de théâtre classique, créant une ambiance festive et enrichissante. L'événement a mis en lumière l'importance de la littérature et de la culture dans le développement de la RDC, et l'engagement de Cheik Fita à promouvoir la lecture auprès de la population congolaise.