Angola: Les parlementaires prônent la rigueur dans l'exécution des projets proposés à l'OGE/2025

Luanda — Les députés à l'Assemblée Nationale ont défendu mardi une plus grande rigueur dans le suivi des actions programmées dans le Budget Général de l'Etat (OGE, sigle en portugais) 2025, afin de répondre aux besoins de la population.

En interrogeant les membres de l'équipe économique du Gouvernement, au cours de la réunion d'analyse du secteur productif angolais, dans le cadre du débat sur l'OGE/2025, les parlementaires ont jugé important de garantir que les fonds soient effectivement affectés aux projets inscrits dans le budget.

Au cours de la rencontre entre députés et membres du Gouvernement, les parlementaires ont présenté plusieurs préoccupations, en mettant l'accent sur les travaux publics, l'énergie et l'eau, l'agriculture et les forêts, l'environnement, les médias, la pêche et les ressources marines et les transports.

Pour le député du MPLA, José Ndambuca, il est extrêmement important qu'il y ait du budget pour l'achèvement des projets qui sont paralysés.

"Nous ne pouvons pas commencer de nouveaux travaux alors que certains sont paralysés, nous devons les terminer et ensuite démarrer de nouveaux projets", a-t-il souligné.

Le député de l'UNITA, Monteiro Eliseu, a défendu un plus grand contrôle dans l'exécution des contrats inclus dans la proposition de l'OGE et la responsabilité des entreprises non conformes.

Il a souligné que le Gouvernement a un délai et que les entreprises de construction doivent respecter les délais et la qualité des travaux.

Il a également souligné la nécessité d'augmenter le nombre de bus publics pour faciliter la mobilité des fonctionnaires.

A son tour, la députée du MPLA, Maria Esvalo, a souligné l'importance d'investir dans l'agriculture, la considérant comme la base du développement des sociétés.

Il a préconisé la mise en oeuvre de projets de distribution d'intrants agricoles, car ils sont des facteurs de production et garantissent la nutrition et la protection des plantes, entraînant une bonne productivité et qualité des produits.

De son côté, le député Paulo de Carvalho, du MPLA, a considéré comme indispensable le contrôle des feux de forêt et la lutte contre la contrebande du bois, ainsi que le renforcement de la réhabilitation des routes pour faciliter l'écoulement de la production agricole.

Il a également appelé le secteur du tourisme à créer des programmes pour attirer les Afro-Américains dans le pays.

A son tour, Armando Caquepa, de l'UNITA, a exprimé son inquiétude quant à l'exécution de certains travaux dans la province de Cuanza-Sul, qui tardent à être terminés.

"Nous ne pouvons pas avoir des travaux de 2017 dans le budget 2025, nous avons des projets dans la province de Cuanza-Sul qui ne sont pas achevés", a-t-il déploré.

Le député Faustino Mumbica, de l'UNITA, a appelé à un plus grand soutien et à la création de plus de projets pour l'agriculture familiale et la formation dans le secteur productif et l'enseignement scientifique.

Entre autres actions, la proposition du Budget de l'État /2025 prévoit de massifier la consommation de biens et services produits sur le territoire national, en établissant le régime juridique d'incitations à la production nationale, à travers les véhicules des entités publiques contractantes.

Le budget prévoit une croissance de l'économie nationale d'environ 4,14% et une réduction de la TVA sur les équipements de production, de 14% actuellement à 5%, en maintenant le délai de paiement introduit en 2023 jusqu'à 24 mois.

Le document comprend également des mesures visant à soutenir les investissements dans la sécurité alimentaire, à travers la restructuration et la dynamisation du secteur des céréales et des grains, en renforçant la mécanisation agricole, fondamentalement en ce qui concerne la production agricole familiale.

L'OGE/2025 estime les recettes et dépenses de l'ordre de 34 billions 633 milliards 790 millions 87 mille et 312 kwanzas.

Cette proposition a été préparée sur la base d'un prix du pétrole de 70 dollars/baril et d'une production pétrolière de 1,98 million de barils de pétrole par jour, prévoyant une inflation plus faible de l'ordre de 16,6%, par rapport au taux d'inflation accumulé de 23,4%, prévu jusqu'à fin 2024.