Afrique: Lutte contre la violence - Un sommet sur la paix prévu en 2025 à Séoul

Une délégation de la Fédération pour la paix universelle (FPU) de la zone Afrique, conduite par le Dr Paterne Zinzou, a échangé le 27 novembre avec le président du Sénat, Pierre Ngolo. Elle est allée lui remettre une invitation pour qu'il prenne part au sommet sur la paix qui sera organisé l'année prochaine à Séoul, en Corée.

« Ma délégation et moi sommes ravis de l'accueil que nous a réservé le président du Sénat. Il est très sensible aux questions de paix, de sécurité et de lutte contre la violence sous toutes ses formes. Aujourd'hui, le monde bouge et le besoin de paix se fait ressentir avec acuité. Les contributions apportées par le président du Sénat en faveur de la promotion de la paix nous ont beaucoup rassurés », a déclaré Paterne Zinzou à l'issue de l'audience.

Notons que la FPU s'efforce de mettre fin aux conflits dans le monde. Grâce à son réseau de paix composé d'ambassadeurs et de bénévoles, elle cherche à réduire les divisions ethniques et religieuses dans la perspective de fournir une plateforme pour le développement d'approches non violentes au règlement des conflits.

Parmi les objectifs de la FPU figurent l'adoption par toutes les parties impliquées dans le conflit des mesures pacifiques pour résoudre les différends ; la protection et la promotion des libertés individuelles ainsi que la protection des droits de tous les individus à la dignité, au droit économique et à la sécurité sociale.

Elle vise également à contribuer à la construction de solides réseaux familiaux et institutionnels à travers lesquels peuvent s'ériger les fondations des communautés pacifiques dans les régions du monde agitées. La FPU propose également le soutien et l'assistance aux groupes et aux travaux visant à aider les organisations et pays à atteindre les objectifs de développement tels que définis par les Nations unies.