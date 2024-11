Tunisie: Ligue des champions / Phase de groupes (1ère journée) EST-Djoliba AC (4-0) - Les «Sang et Or» en bons maîtres des lieux !

Face aux modestes maliens de Djoliba, les Espérantistes n'ont eu aucune difficulté à imposer leur loi.

Rien ne vaut une victoire, de surcroît en Ligue des champions, pour regagner la confiance du public. Les "Sang et Or" l'ont fait, hier. Il faut avouer que leur adversaire, Djoliba AC, était trop modeste pour faire le poids. D'entrée, les Espérantistes ont imposé leur loi en ouvrant trop tôt le score : se faufilant sur la gauche, Youssef Belaïli centra pour Raed Bouchniba qui réussit à tromper le portier adverse d'une manière spectaculaire en faisant passer la balle entre ses jambes d'un simple tir croisé à ras de terre (4'). Auteur d'une très bonne période initiale, Bouchniba a été obligé de quitter le terrain à la mi-temps pour cause de blessure.

Un autre joueur a excellé, hier. Il s'agit d'Elias Mokwana, qui a doublé la mise à la 41', suite à une jolie action collective : Rodrigues servit Youssef Belaili qui, d'une talonnade, remit la balle à Mokwana dont le tir puissant et cadré laissa le portier malien Youssouf Koita sans réaction. A noter que Youssef Belaïli a dû quitter le terrain après ce but pour cause de blessure.

En deuxième mi-temps, le jeu a repris sur la même lancée avec une parfaite maîtrise des débats de la part des Espérantistes. Une deuxième mi-temps au cours de laquelle Yassine Meriah s'est blessé et n'a pu terminer le match.

Cela dit, malgré les blessures de Belaïli, Bouchniba et Meriah, les "Sang et or" ont réussi à rendre la note plus salée. D'abord, par le biais d'Oussema Bouguerra qui tripla la mise suite à un centrage de la droite de Mokwana (76'). Puis, dans le temps additionnel, Koussay Maacha ajoutera un quatrième but grâce à un joli assist de Mohamed Ben Ali (90'+5)

Et les Espérantistes de réussir leur entame de la phase de groupes de la Ligue des champions en remportant une écrasante victoire.

EST : Memmiche, Bouchniba (Ogbelu 46'), Jelassi, Meriah (Ben Mohamed 67'), Ben Hmida, Aholou (Ben Ali 82'), Tka, Konaté, Mokwana (Maacha 82'), Belaïli (Bouguerra 43') et Rodrigues.