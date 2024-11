Afrique: Transformer le poste-frontière de Ras Jedir en porte d'entrée vers le continent

Le projet de modernisation du poste-frontière de Ras Jedir, situé au sud-est de la Tunisie, a été lancé récemment, visant à le transformer en une porte d'entrée vers l'Afrique, conforme aux normes internationales.

Ce projet a pour objectif d'améliorer l'efficacité des services de toutes les parties prenantes afin de garantir un passage optimal pour les voyageurs, dans des conditions de confort, de sécurité et de sûreté.

Les détails de ce projet ont été abordés lors d'un atelier organisé mardi dernier à Tunis, sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, en collaboration avec des acteurs économiques. L'atelier s'est concentré sur la révision de l'accord de reconnaissance mutuelle des certificats de conformité pour les produits exportés vers le marché libyen, un enjeu majeur pour renforcer l'intégration économique et commerciale entre la Tunisie et la Libye.

La modernisation du poste-frontière de Ras Jedir vise à en faire une plateforme logistique internationale, conformément aux standards mondiaux et aux meilleures pratiques du secteur. Ce projet entend renforcer l'intégration commerciale entre la Tunisie, la Libye, et les pays de l'Afrique subsaharienne, tout en appliquant les normes internationales pour fluidifier le commerce de biens et services.

Les autorités ont également présenté le projet à la Secrétariat de la COMESA et de la ZLECAF, avec une demande officielle d'intégrer ce projet dans les programmes de corridors commerciaux transfrontaliers africains, dans le cadre du développement et de la réhabilitation des postes-frontières des pays membres. Ce projet a obtenu un soutien initial, et les études de faisabilité sont en cours.

Pour rappel, la circulation commerciale à travers le poste-frontière de Ras Jedir a connu une baisse notable de 28,7 % des exportations en octobre 2024, en raison de la fermeture temporaire du poste en mars 2024. Toutefois, en 2023, le poste a enregistré un trafic de près de 9,000 voyageurs par jour, et la circulation des passagers a connu une nette augmentation entre 2018 et 2022, atteignant 2,9 millions de voyageurs en 2022, contre 1,8 million en 2021.

Cependant, plusieurs défis subsistent : le manque d'espaces de passage suffisants, des infrastructures insuffisantes et un manque de stations de recharge pour camions, ainsi que l'absence d'installations sanitaires pour les voyageurs. Ces problèmes doivent être résolus pour améliorer l'expérience des usagers.

Le programme de reconnaissance des certificats de conformité, signé entre la Tunisie et la Libye depuis 2005, a contribué à réduire les formalités administratives et à harmoniser les procédures commerciales entre les deux pays, facilitant ainsi l'exportation et le commerce transfrontalier. Ce programme a permis de rationaliser les processus et de renforcer le rôle des points de contact pour surmonter les obstacles techniques.