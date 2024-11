Afrique: Coupe de la CAF / Groupe A / 1ère journée-CSS-CS Constantine (Radès-17h00) - Le plus dur est à venir

Les grands défis débutent pour le CSS avec ce match d'ouverture de la grande aventure en Coupe de la CAF.

L'entrée en lice en phase des poules de la Coupe de la CAF est une belle opportunité pour les "Noir et Blanc" afin d'offrir un visage plus reluisant et montrer que leur effectif, assez riche et varié cette saison, peut mieux faire et monter davantage en puissance.

Et pour arriver à cet objectif, il va falloir jouer pour marquer des buts et pour gagner. Pour ce match « à domicile» de la première journée en compétition africaine, contre un adversaire aussi coriace et aguerri que le CS Constantine, il est très important de commencer par un succès avant les deux déplacements longs et périlleux en Angola et en Tanzanie. L'entraîneur Alexander Santos n'a pas à se plaindre ou à se faire des cheveux blancs.

Il a de la variété et de la qualité dans son effectif, des talents aussi dans les trois compartiments et donc les moyens de répondre à l'ambition des Sfaxiens de renouer avec les grandes performances. Il ne lui reste que de trouver le bon équilibre et l'organisation adéquate de l'équipe pour améliorer la qualité de son animation offensive demeurée après 9 matches en championnat le point vulnérable de son système de jeu.

Réussir les deux transitions

Alexander Santos se trouvera sans doute confronté à un vrai dilemme pour ce match d'ouverture de la phase de groupes. Garder ce style nouveau qu'il essaie d'imposer au CSS avec un jeu un peu décousu, basé sur les passes longues pour ressortir le ballon de son camp, sauter les lignes et piquer vers la surface de l'adversaire ou opter pour l'attaque placée, passer par un circuit préférentiel avec jeu court pour faire basculer l'équipe dans le camp de l'équipe algérienne?

Cette deuxième option demande beaucoup d'énergie, un mouvement en permanence et de l'intensité pour contrecarrer les plans de jeu de l'adversaire et imposer sa domination territoriale. Les Sfaxiens doivent donc être bons dans les deux transitions. Quand ils ont le ballon, ils doivent le garder longtemps et surtout bien l'utiliser. Et quand ils le perdent, ils ont intérêt à le récupérer rapidement, dans une zone avancée pour tuer dans l'oeuf les attaques des visiteurs et ne pas porter le danger dans leur zone de vérité. Pour gagner ce match clé d'une bonne aventure africaine, cela ne peut se produire que par la réussite des deux transitions.

En 3 - 4 - 2 - 1?

Cet équilibre nécessaire entre sécurité défensive et audace dans l'animation offensive réclame un bloc court et médian avec deux joueurs positionnés haut sur les deux couloirs. Rayan Derbali, sur le côté droit, et Achraf Habbassi, sur le côté opposé, car Hichem Baccar est plus un arrière central statique qu'un latéral offensif. Les deux demis défensifs axiaux doivent être plus que balayeurs mais constituer deux rampes de lancement des attaques.

Les trois postulants pour ces deux postes, Pedro Sá, Moussa Bella Conté et même Gaoussou Traoré, n'ont pas ce profil de joueur de projection vers l'avant, contrairement à Firas Sekkouhi plus performant dans ce rôle pour créer des failles dans le bloc adverse et être le détonateur dans un jeu plus « verticalisé » et plus porté vers l'avant.

Toute cette bonne organisation en défense et au milieu du terrain serait insuffisante s'il n'y a pas une ligne d'attaque assez percutante pour ouvrir des fissures dans le béton de cette équipe de Constantine. Deux joueurs ont les qualités techniques pour faire ce boulot offensif. Mohamed Dhaoui, vif et très rapide sur le couloir, capable de bien centrer et aussi bon tireur. Et Baraket Lahmidi, moins rapide mais plus véloce et plus tranchant dans ses percées.

Avec ces deux joueurs de percussion, la seule inconnue reste la capacité de l'avant-centre albanais Rubin Hebaj, qui sera confirmé à son poste, de pouvoir convertir en buts les centres et dernières passes décisives qui lui seront fournis et d'offrir de bons ballons à ses partenaires qui jouent en embuscade et surgissent de l'arrière. Pour le match d'aujourd'hui, il sera, certes, difficile au CSS de trouver beaucoup d'espaces et des solutions dans les intervalles, mais son compteur doit commencer à tourner pour une meilleure approche des deux autres matches à l'extérieur.