Afrique du Sud: Décès de Breyten Breytenbach - Fodé Sylla rend hommage à une 'figure essentielle' de la lutte contre l'apartheid

Dakar — L'Ancien patron de SOS racisme (France) et ambassadeur itinérant du Sénégal, Fodé Sylla, a rendu un hommage à l'écrivain sud-africain Breyten Breytenbach, décédé dimanche dernier à Paris à l'âge de 85 ans, saluant ainsi "une figure essentielle" de la lutte contre l'apartheid.

"Figure essentielle de la lutte contre l'apartheid, j'ai eu le privilège de partager des moments de mobilisation à ses côtés. Sa qualité morale et son engagement indéfectible étaient le moteur de chaque manifestation contre le régime ségrégationniste", a écrit M. Sylla dans une lettre d'hommage transmise à l'APS.

L'ancien député européen a salué »son admirable héritage » et »sa contribution inestimable à la cause de la justice et de la liberté".

Il a rappelé que Breyten Breytenbach, a joué "un rôle majeur dans la création du mouvement clandestin Okhela pour soutenir le Congrès national africain (ANC) de Nelson Mandela".

Breyten Breytenbach, ancien Directeur exécutif du Gorée Institute est décédé, dimanche à Paris, à l'âge de 85 ans. Né à Bonnievale au Cap (Afrique du Sud), en 1939, Breyten Breytenbach fut une figure de l'engagement et de l'art sud-africain.

Son combat contre la discrimination raciale lui va valu un exil à Paris à partir de 1961, où il mit en place des actions de résistance au service de l'ANC de Nelson Mandela. Il sera arrêté en 1975 lors d'un voyage clandestin en Afrique du Sud et condamné à neuf ans de prison.

A sa libération en décembre 1982, il partagera sa vie entre l'Afrique du Sud, la France et le Sénégal où il dirigea le Gorée Institute pendant onze (11) ans et poursuivit son combat pour la démocratie et le développement de l'Afrique.