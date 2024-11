Congo-Kinshasa: A l'occasion de la fête du Christ, Roi de l'univers, Kwilu - Mgr Jean-Willy Kindanda appelle les jeunes à être des modèles dans la société

C'est au cours de la Journée diocésaine de la jeunesse, commémorée dans la sous-paroisse Bienheureux Bakandja, que le responsable de la jeunesse du diocèse de Kikwit, province du Kwilu dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), Mgr Jean-Willy Kindanda a invité les fidèles présents à cette célébration eucharistique à changer et à adopter un bon comportement afin d'être utiles à la communauté et au pays. Cet appel a été lancé dimanche 24 novembre dernier par Mgr Jean Willy Kindanda, vicaire épiscopal chargé des clergés et des séminaristes dans le diocèse de Kikwit. Une homélie interpellatrice à cette fête de Christ, Roi de l'Univers.

A Kikwit, une messe solennelle a été dite à l'esplanade de la Cathédrale Saint François Xavier en présence des autorités politico-administratives de Kikwit, des religieuses et religieux ainsi que plusieurs dizaines de jeunes venues de plusieurs paroisses du diocèse précité.

« Vous êtes importants devant Dieu. Il s'est donné corps et âme pour vous, il vous a sauvés. Vous devez changer et adopter un bon comportement là où vous vivez : à l'école, au service, en famille, dans le quartier etc. Vous devez vivre comme des gens respectueux, intelligents... », a-t-il déclaré.

Il s'est insurgé contre le tribalisme car Christ, en tant que Roi de l'Univers est là pour toutes les tribus, toutes les langues, toutes les nations.

Avant cette interpellation, Mgr Jean-Willy Kindanda a d'abord évoqué les sept signes que représente Christ comme Roi de l'Univers.

» Cette homélie m'a beaucoup intéressé. J'ai décidé de revoir ma façon de vivre dans ma communauté. Je vais répercuter ce message auprès de mes amis qui ont été absents aujourd'hui à cette messe solennelle », a indiqué Grégoire Mbongo de la paroisse Saint Esprit après la messe.