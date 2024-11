Congo-Kinshasa: Conférence des Gouverneurs des provinces à Kalemie - Les Exécutifs Provinciaux à l'école du renforcement de la gouvernance de leurs entités

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, avait signé vendredi 15 novembre 2024, l'ordonnance portant convocation de la 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Cette nouvelle édition se tiendra du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024 à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika, indique l'ordonnance présidentielle. Selon cette même source, cette 11è session de la conférence des gouverneurs aura pour thème principal : "Renforcer la Gouvernance des Provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL-145T".

«Est convoquée, à Kalemie, dans la province du Tanganyika, du 27 au 29 novembre 2024, la onzième session de la conférence des gouverneurs. Thème : « Renforcer la gouvernance des provinces dans le but d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL-145», a annoncé Tina Salama, porte-parole du chef de l'État.

Selon la loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de provinces, cette rencontre a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République.

«...La loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence des gouverneurs de provinces reconnaît la conférence comme étant une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs de province. La Conférence des gouverneurs de provinces a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République. Elle participe à la consolidation de l'unité, de la paix, et de la solidarité nationale et assure une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national et les provinces, d'une part, et celles-ci entre elles, d'autre part », lit-on dans ce document.

Cette conférence réunira des gouverneurs des provinces, experts de la Présidence de la République et des membres du gouvernement central dans un cadre de réflexion sur les enjeux de la gouvernance provinciale.

Elle participe à la consolidation de l'unité, de la paix, et de la solidarité nationale et assure une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national et les provinces, d'une part, et celles-ci entre elles d'autre part. C'est pour ces raisons que la conférence se tient à tour de rôle dans chaque province de la République conformément à son calendrier. En cas de force majeure, elle peut se réunir dans une province autre que celle prévue par son calendrier.

Rappelons que, lors de la 9e session tenue du 22 au 23 décembre 2022 à Mbandaka, Chef-lieu de la province de l'Equateur, Kalemie, capitale provinciale du Tanganyika, a été déjà choisie pour abriter la 10e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Malheureusement, faute de moyens logistiques, ces assises s'étaient finalement tenues à Kinshasa.