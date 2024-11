Congo-Kinshasa: Transports et Voies de Communication - Jean-Pierre Bemba lance officiellement l'opération de délivrance de permis de conduire

Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a lancé officiellement ce lundi 25 novembre 2024, l'opération de délivrance de nouvelles cartes biométriques de permis de conduire sur toute l'étendue de la RDC. Au cours de cette cérémonie solennelle, il a dévoilé les nouvelles mesures mises en place pour octroyer ce document, dans le but d'améliorer la sécurité routière et la modernisation de l'administration publique.

Le VPM des Transports a débuté son allocution en rappelant les conséquences désastreuses de la suspension de la délivrance des permis de conduire depuis 2017. L'expiration des cartes en circulation, la délivrance illégale de permis et la détention de permis par des mineurs ou des non-voyants ont été des urgences à résoudre au plus vite. Ces dérives ont entraîné une recrudescence des accidents de la route, mettant en danger la vie des Congolais et ternissant l'image du pays à l'international.

Il a souligné, à l'àccasion, l'importance de ce nouveau permis biométrique, qui transcende le simple statut de document administratif. Il représente une preuve de compétence, de responsabilité et de civisme pour chaque conducteur. Cette réforme s'inscrit dans un cadre modernisé et sécurisé, visant à réduire le nombre d'accidents et à renforcer le respect du code de la route.

Par ailleurs, il a détaillé les innovations apportées par ce nouveau système : la numérisation du processus, dans laquelle chaque étape de la délivrance, de la formation des candidats à l'impression des permis, sera digitalisée, garantissant ainsi transparence et fiabilité ; normes Internationales, le nouveau permis répond aux standards internationaux, facilitant sa reconnaissance à l'étranger et améliorant la mobilité des Congolais ; sécurité Renforcée : avec des caractéristiques biométriques et des dispositifs anti-falsification, le risque de contrefaçon est considérablement réduit ; formation de qualité : en collaboration avec des auto-écoles et des institutions spécialisées, chaque candidat bénéficiera d'une formation conforme aux exigences techniques.

Jean-Pierre Bemba a, en outre, annoncé que tout requérant à la nouvelle carte biométrique va devoir passer à un examen théorique et pratique, qui va permettre de jauger son niveau et ainsi, prévenir des cas de non-qualification.

Pour ce faire, il a évoqué l'implantation de centres d'examen sur l'ensemble du territoire national, soutenus par des partenaires comme l'entreprise Otojuste SARL. Cette initiative vise à garantir que l'obtention d'un permis soit désormais conditionnée à la réussite d'examens théoriques et pratiques, un pas essentiel vers une conduite plus sûre.

"Les examinateurs recyclés et formés à la nouvelle technologie qui concours à la délivrance du nouveau permis de conduire, sont mis à la disposition de la commission nationale de délivrance de permis de conduire. Plus de huit questions à choix multiples en vue de s'entraîner à l'examen théorique, sont disponibles sur le site internet de la commission nationale de délivrance de permis de conduire.

Ces questions seront également disponibles dans toutes les quatre langues nationales dès la fin de cette semaine sur ledit site internet", a indiqué le VPM Jean-Pierre Bemba.

En modernisant le système de délivrance des permis, la RDC se positionne sur la voie de la sécurité routière et de la responsabilité citoyenne. Ce projet ambitieux, soutenu par des innovations technologiques et une formation de qualité, est une véritable avancée pour le pays et ses citoyens.