Congo-Kinshasa: Genre, Famille et Enfant - Léonnie Kandolo donne le go des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre

La Ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a été le théâtre du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Cet événement a été inauguré lundi 25 novembre 2024 par Esther Kamuanya, Secrétaire Générale au Genre, représentant Mme Léonnie Kandolo Omoyi, Ministre du Genre, Famille et Enfant. Le thème national de cette année est "S'unir pour protéger les femmes et les filles".

Des milliers de participants, vêtus de la couleur orange symbolisant la lutte contre les discriminations faites aux femmes, ont pris part à un carnaval vibrant qui a débuté dans la commune de Rwashi et s'est terminé au siège de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga. Ce lieu a été choisi pour marquer le début de cette campagne de 16 jours d'activisme.

La cérémonie s'est déroulée dans une salle comble au siège de l'organe délibérant de la province cuprifère. Parmi les participants, ont figuré également des Députés Provinciaux, des Ministres, des membres du Gouvernement provincial, ainsi que des représentants de la Société civile, des partenaires techniques et financiers, et des entreprises privées et publiques. Leur présence a souligné l'importance de cette initiative et leur engagement à lutter contre les violences basées sur le genre.

Cette campagne annuelle, qui se déroule du 25 novembre au 10 décembre, vise à sensibiliser et à mobiliser la population contre les violences faites aux femmes et aux filles. Elle s'inscrit dans une initiative mondiale soutenue par l'ONU et d'autres organisations internationales.