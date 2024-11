Maroc: Etat social - Signature à Rabat d'un protocole d'entente entre l'ONDH et la BM

Rabat — L'Observatoire National du Développement Humain (ONDH) et la Banque mondiale (BM) ont signé, mercredi à Rabat, un protocole d'entente pour la mise en place d'un cadre de coopération, permettant d'entreprendre des actions communes concernant le suivi et l'évaluation des différents programmes du Chantier Royal de l'État Social, conformément à leurs mandats respectifs.

Signé par le président de l'ONDH, Otmane Gair, et le directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, Ahmadou Moustapha Ndiaye, ce protocole s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de l'ONDH pour la mise en place d'un dispositif institutionnel d'aide à la décision, pouvant répondre, d'une manière objective et proactive, aux attentes en termes d'analyse, de suivi et d'évaluation des programmes de l'État Social.

Les équipes de l'ONDH et de la BM travaillent ensemble pour trouver un terrain d'entente afin de mutualiser les efforts, a indiqué M. Ndiaye dans une déclaration à la presse à l'issue de cette signature.

Cette mutualisation va porter sur la collaboration d'outils de suivi et d'évaluation d'études, a-t-il poursuivi, formulant le souhait que cette action permette d'appuyer les politiques de développement humain au Maroc, qui sont en droite ligne avec objectifs de l'État social.

Ce protocole d'entente, qui porte sur la mise en place d'un système institutionnel de suivi et évaluation de l'ensemble du programme inscrit dans le cadre du Chantier Royal de l'État Social, a pour objectif de mettre en place un dispositif d'aide à la décision au profit des pouvoirs publics pour pouvoir accompagner l'ensemble des composantes de ce grand chantier, notamment en matière de ciblage à travers le registre national de la population et le Registre social unifié (RSU) ainsi que le programme d'aide sociale directe, a pour sa part souligné M. Gair, dans une déclaration à la MAP.

Il s'agit aussi de la réalisation d'un ensemble d'études, d'enquêtes et de micro-simulations portant sur l'avenir de programme et leur soutenabilité et leur pertinence, a-t-il dit.

Le protocole signé vise l'instauration d'une collaboration en matière de suivi-évaluation du programme de protection sociale, le renforcement des capacités du système éducatif et l'analyse et la modélisation des politiques publiques sociales.

Dans ce cadre, la Banque Mondiale appuiera l'ONDH, notamment en matière de suivi et évaluation de la mise en oeuvre du système d'identification et de ciblage à travers le Registre National de la Population (RNP), le Registre Social Unifié (RSU) et le Programme de l'Aide Sociale Directe (PASD), l'élaboration d'indicateurs de suivi pour évaluer l'impact des programmes sociaux sur la réduction de la pauvreté, l'amélioration de l'accès aux services essentiels et la promotion de l'inclusion sociale.

La BM apportera, par ailleurs, une assistance technique à l'ONDH pour le développement de systèmes de suivi et évaluation des progrès des élèves et l'identification de domaines nécessitant une intervention supplémentaire.

Aussi, la BM accompagnera l'ONDH dans la réalisation d'études de micro-simulations pour évaluer l'impact des politiques publiques de protection sociale, d'éducation, de santé et de petite enfance sur les ménages et les individus, le développement de modèles prévisionnels pour orienter la formulation de politiques publiques basées sur des données probantes et des scénarios plausibles, l'évaluation du dispositif de ciblage et le renforcement du dispositif d'enquêtes des ménages menées par l'Observatoire.

La cérémonie de signature a été marquée par la présence de représentants des départements ministériels et des établissements publics impliqués dans la mise en oeuvre du Chantier Royal de l'État Social, ainsi que des agences partenaires du Système des Nations Unies au Maroc, d'universitaires et d'acteurs de la société civile.