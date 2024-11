Afrique de l'Ouest: La Hongrie salue l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique (Communiqué conjoint)

Rabat — La Hongrie a salué, mercredi à Rabat, l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en novembre 2023.

Dans un Communiqué conjoint signé à l'issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue hongrois, Péter Szijjàrtó, le Maroc et la Hongrie "ont convenu de l'importance de la sécurité et de la prospérité du Sahel et ont salué les initiatives de chacun visant à améliorer la stabilité, la situation économique et à renforcer la connectivité de la région, notamment l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en novembre 2023".

Dans ce contexte, la Hongrie a "salué le rôle du Maroc en tant que pôle de stabilité et relais de croissance et de développement en Afrique", poursuit le Communiqué conjoint.

Les deux ministres ont également "échangé sur l'importance d'explorer des voies pour établir des partenariats tripartites entre le Maroc, la Hongrie et leurs partenaires sur le continent africain, capables de mettre en oeuvre des projets communs pour le développement économique et durable des pays africains, et d'apporter des réponses communes aux défis auxquels ces pays sont confrontés, notamment en termes de sécurité, de stabilité, de migration et de développement socio-économique", lit-on dans le Communiqué conjoint.