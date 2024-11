Afrique: Le deuxième vice-président de la Chambre des conseillers s'entretient avec le président de la Cour constitutionnelle du Togo

Rabat — Le deuxième vice-président de la Chambre des conseillers, Ahmed Akhchichine, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec le président de la Cour constitutionnelle du Togo, Djobo-Babakane Coulibaley, qui effectue une visite de travail dans le Royaume.

Lors de cette rencontre, M. Akhchichine a souligné l'importance de la visite de M. Coulibaley en termes de consolidation des relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays, ainsi que de leur promotion et développement dans les divers domaines, grâce notamment à la sollicitude des deux Chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président de la République togolaise M. Faure Essozimna Gnassingbé.

Le deuxième vice-président de la Chambre des conseillers a également relevé les éléments essentiels encadrant le rapport constitutionnel entre la Chambre et la Cour constitutionnelle, insistant sur l'intérêt particulier accordé aux efforts conjoints des deux pays dans le but de "renforcer la coopération entre les différentes institutions constitutionnelles, à travers l'échange des meilleures expertises et expériences et le soutien à l'action diplomatique parlementaire commune".

De son côté, M. Coulibaley a salué la bonne coopération entre les Cours constitutionnelles des deux pays, qui traduit la confiance réciproque et la ferme résolue de raffermir les relations bilatérales.

Il a, dans ce contexte, mis en exergue les points communs entre le mode de fonctionnement des deux Cours, outre leurs mécanismes de travail et leurs attributions constitutionnelles.