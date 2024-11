Maroc: Le statut de 'partenaire avancé' du pays auprès du FOPREL, un tournant dans la coopération bilatérale (Présidence tournante du Forum)

Rabat — Le passage du Parlement marocain du statut d'"observateur permanent" à celui de "partenaire avancé" du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL) constitue un tournant majeur dans les relations de coopération entre le Royaume et les pays de ce regroupement parlementaire régional, a affirmé, mercredi à Rabat, le président de l'Assemblée législative de la République du Costa Rica, Rodrigo Arias Sanchez, qui assure la présidence tournante du FOPREL.

S'exprimant dans une capsule vidéo diffusée à l'ouverture de la 30ème session extraordinaire du FOPREL, M. Sanchez a indiqué que l'attribution du statut de "partenaire avancé" au Parlement marocain "constitue un tournant dans nos relations bilatérales et ouvre de nouvelles perspectives pour notre coopération et le progrès de nos peuples".

Il a également souligné que l'attribution de ce statut au Maroc offre des possibilités de renforcer les échanges, les expériences et les rencontres, tout en améliorant "nos capacités à prendre les initiatives" au service des intérêts communs.

Cette session extraordinaire, qui se tient sous le thème "Affronter les défis communs : sécurité, changements climatiques et développement économique", offre une plateforme essentielle pour promouvoir le dialogue politique et la coopération parlementaire entre le Maroc et les pays membres du Forum, a-t-il ajouté, notant qu'il s'agit d'"aborder des questions de fond et de proposer des initiatives communes, en vue de consacrer les droits socio-économiques et environnementaux".

Les travaux de cette 30ème session extraordinaire de deux jours s'articulent autour de quatre axes principaux en lien avec les défis sécuritaires en Amérique centrale et ailleurs, l'action parlementaire face aux impacts sociaux et économiques du changement climatique, le développement intégré, ainsi que le plan d'action parlementaire régional commun.

Les participants examineront également un projet de loi-cadre régional visant à combattre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants.

En marge de la session, les présidents des pouvoirs législatifs et les délégations parlementaires représentant l'Amérique centrale, les Caraïbes et le Mexique tiendront une série de réunions avec des responsables marocains.

Créé en 1994, le FOPREL vise à renforcer la mise en place et l'harmonisation des législations des pays membres et à élaborer des mécanismes de consultation entre les présidents de leurs institutions législatives pour relever les défis auxquels la région fait face, en plus de soutenir les études législatives au niveau régional.

L'organisation regroupe les présidents des Parlements des neuf pays membres, à savoir le Guatemala, le Belize, le Salvador, le Honduras, le Costa Rica, le Panama, la République dominicaine, le Mexique et Porto Rico, outre des membres observateurs, en l'occurrence le Parlatino, le Palacen, le parlement chilien, outre le parlement marocain.