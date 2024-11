Maroc: Le pays/Hongrie - Signature d'un mémorandum d'entente dans les domaines de l'environnement et du développement durable

Rabat — La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjàrtó, ont procédé, mercredi à Rabat, à la signature d'un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération entre les deux pays en matière d'environnement et de développement durable.

Ce mémorandum, paraphé par les deux parties à l'issue d'entretiens tenus dans le cadre de la visite officielle de M. Szijjàrtó, marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat bilatéral et constitue une opportunité pour les deux pays de partager les expertises, de lancer des projets conjoints et de promouvoir une transition écologique et inclusive.

Par ailleurs, cet accord a pour objectif d'établir un cadre ambitieux pour une collaboration renforcée à même de répondre efficacement aux défis environnementaux à travers plusieurs axes prioritaires, dont la lutte contre le changement climatique, la gouvernance du développement durable, la gestion durable des déchets, l'économie circulaire, la conservation de la biodiversité, la transition énergétique et la valorisation des ressources naturelles.

Le document prévoit également le développement de projets collaboratifs en matière de formation, de renforcement des capacités et d'échange d'expertises dans les domaines de la conservation de la biodiversité et de la transition énergétique, ainsi que la mise en oeuvre de stratégies innovantes pour la gouvernance environnementale et l'économie circulaire. Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'une coopération exemplaire entre le Maroc et la Hongrie, notamment illustrées à travers la Commission économique mixte, dont la dernière session s'est tenue en octobre dernier à Rabat.

Dans une déclaration à la presse, Mme Benali a souligné que les entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et du Commerce hongrois ont été une occasion idoine pour discuter du renforcement du partenariat dans les domaines de l'énergie et des mines, ainsi que plusieurs autres thématiques liées aux changements stratégiques géoéconomiques et géopolitiques mondiaux.

La ministre a ajouté que ce mémorandum d'entente s'articule autour des domaines de l'économie circulaire et du développement durable, rappelant l'excellence des relations bilatérales, notamment depuis la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Budapest en 2016.

"Nous sommes toujours heureux de travailler avec des partenaires européens qui veulent renforcer la confiance dans ces relations bilatérales, grâce à laquelle nous pouvons investir dans des projets qui lient l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique", a soutenu Mme Benali, notant que ces entretiens ont été couronnés par l'engagement des deux parties à présenter un nouveau modèle de partenariat.

De son côté, M. Szijjàrtó a salué la stratégie marocaine d'investissement dans les énergies vertes, rappelant que le Maroc et la Hongrie partagent les mêmes perspectives quant aux enjeux énergétiques.

Les deux pays sont conscients que ces enjeux n'ont "aucun lien avec la politique et que la priorité est de garantir la sûreté et sécurité de l'approvisionnement énergétique", a-t-il dit.

Le ministre hongrois a, de même, affirmé la nécessité de garder un équilibre entre le renforcement de la compétitivité économique et la protection de l'environnement, signalant qu'il est impossible de réaliser une croissance économique sans approvisionnement sécurisé et stable d'énergie.

Dans ce sens, il a fait savoir que "la Hongrie garantit sa sécurité énergétique ainsi que la sûreté et la stabilité de son approvisionnement depuis 40 ans grâce à l'énergie nucléaire".

En outre, M. Szijjàrtó a affirmé que l'Union européenne (UE), dont la Hongrie assure la présidence tournante, salue l'orientation prise par le Maroc en faveur de l'investissement dans l'hydrogène vert et les énergies propres, considérant que le Maroc est un exemple à suivre en termes d'engagement à fournir des approvisionnements énergétiques sûrs, afin de répondre aux besoins des citoyens et de préserver la planète pour les générations futures.

Le Maroc est le troisième partenaire économique de la Hongrie en Afrique, avec des échanges reflétant une dynamique en constante progression. Ce partenariat s'étend également à des domaines stratégiques tels que l'éducation, la recherche scientifique, les énergies renouvelables et l'industrie nucléaire.