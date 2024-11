Maroc: L'Espace multifonctionnel pour les femmes à Benguérir, une illustration de l'engagement de l'INDH en faveur des femmes en situation difficile

L'Espace multifonctionnel "Chorouk" pour les femmes, créé en 2012 à Benguérir (province de Rehamna), incarne l'engagement fort de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur des femmes victimes de violence ou en situation difficile.

Réalisée dans le cadre du 2ème programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité" de la 3ème phase de l'INDH (2019-2023), cette structure sociale de proximité, gérée par l'association "Chorouk" pour l'intégration des femmes en situation difficile, fournit une variété de services aux bénéficiaires, dont celles victimes de violence conjugale.

L'espace propose des services d'accueil, d'écoute, d'orientation, de conseil juridique et d'hébergement temporaire au profit de ces femmes, tout en leur assurant le soutien socio-psychologique et l'accompagnement juridique nécessaire.

S'inscrivant dans le cadre du renforcement des structures de prise en charge des femmes victimes de violence aux niveaux régional et local, cet espace vise aussi la qualification des bénéficiaires, à travers divers ateliers (couture, cuisine, coiffure et informatique), l'objectif étant de permettre à ces femmes d'acquérir des compétences dans des activités génératrices de revenus, d'assurer leur inclusion économique et de renforcer leur autonomisation socioéconomique.

Réalisée pour un coût global de 3 millions de DH, cette structure comprend un centre d'écoute, une salle multifonctionnelle, une salle de conférences, une salle de séjour, des ateliers pour l'apprentissage d'activités génératrices de revenus, plusieurs chambres dédiées à l'hébergement et d'autres dépendances.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'association "Chourouk" pour l'intégration des femmes en situation difficile, Khadija Idrissi, a souligné que cet espace multifonctionnel est le fruit de l'appui et de l'accompagnement de plusieurs partenaires, dont la préfecture de la province de Rehamna, l'INDH et le ministère de la solidarité, de l'insertion sociale et de la Famille, relevant que cette structure qui accueille des femmes issues des différentes régions du Royaume, oeuvre à assurer aux bénéficiaires des services de prise en charge et de suivi, à renforcer leurs capacités et à leur garantir une formation dans des métiers de l'artisanat de nature à favoriser leur insertion sociale et leur autonomisation économique.

Notant que le centre d'écoute des femmes victimes de violence relevant de l'Espace est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, Mme Idrissi a indiqué que la 22è campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, lancée cette année sous le signe "Une famille sans violence, construit une société saine", représente une occasion pour faire la lumière sur les différents services proposés par cette structure sociale.

Dans une déclaration similaire, Safaa Benrahal, chef du service de l'Impulsion du capital humain des générations montantes relevant de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture de la province de Rehamna, a souligné que l'INDH veille à accompagner cette structure depuis sa création en 2012, faisant savoir qu'en 2022 cet espace multifonctionnel a bénéficié de l'appui de l'Initiative, à travers son équipement et sa mise à niveau afin d'améliorer les services fournis aux femmes bénéficiaires.

Elle a, d'autre part, mis en relief l'apport et la contribution incommensurable de l'INDH, depuis son lancement en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au progrès socio-économique du Royaume.

C'est dans cette optique que la phase III de ce chantier social de grande envergure, lancée en septembre 2018, est venue capitaliser sur les acquis et recentrer les programmes de l'INDH notamment sur le développement du capital humain et la promotion des conditions des générations montantes.

Ainsi, cette phase porte sur plusieurs axes à savoir, "le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", "l'accompagnement des personnes en situation de précarité", "l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes" et "l'impulsion du capital humain des générations montantes".