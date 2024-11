Afrique: L'Éthiopie et le Rwanda vont renforcer leurs liens pour la paix et le développement.

<strong>Addis Abeba, le — L'Éthiopie et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale et à collaborer sur les initiatives régionales de paix et de développement.

La remarque a été faite à la suite d'une réunion bilatérale de haut niveau entre Binalf Andualem, ministre de la paix et Vincent Biruta, ministre rwandais de l'intérieur, en marge de la Conférence continentale de paix qui s'est tenue à Addis Abeba.

Binalf a souligné que l'Éthiopie et le Rwanda partagent une relation diplomatique historique forte, caractérisée par divers accords et coopérations bilatéraux.

Le Rwanda comprend l'importance stratégique de la quête de l'Éthiopie pour sécuriser l'accès à la mer, a-t-il noté.

Le ministre Vincent Biruta, en son nom, a exprimé son admiration pour le développement rapide d'Addis-Abeba.

Les deux ministres ont affirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture et la sécurité.

Le ministre Biruta a salué le rôle important de l'Éthiopie dans les opérations de maintien de la paix en Afrique, soulignant les contributions du pays à diverses missions de maintien de la paix soulignant le potentiel d'une collaboration plus approfondie entre l'Éthiopie et le Rwanda dans les efforts de consolidation de la paix, en particulier dans la prévention des conflits, la médiation et la reconstruction post-conflit.

Ils ont reconnu les contributions substantielles de leurs soldats de la paix aux efforts de consolidation de la paix sur tout le continent.

Les discussions se sont conclues par un engagement mutuel à élargir la coopération, à renforcer les partenariats existants et à contribuer collectivement à la paix et au développement du continent africain.

« Notre pays déploie des efforts considérables pour sécuriser l'accès à la mer, ce qui est un objectif stratégique partagé par le Rwanda », a souligné Binalf, ajoutant que « nous avons discuté de l'importance de travailler ensemble en partenariat, en renforçant notre relation de longue date dans divers domaines, notamment le commerce, l'investissement et le développement des infrastructures », a-t-il souligné.

Après le génocide de 1994 au Rwanda, l'Éthiopie figurait parmi les pays qui ont déployé des forces de maintien de la paix au Rwanda. Notamment, le Premier ministre Abiy Ahmed était membre de la mission de maintien de la paix de l'Éthiopie, ce qui souligne encore davantage la relation diplomatique durable entre les deux pays.