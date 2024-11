Angola: Le pays réitère son engagement en faveur du dialogue interculturel dans le monde

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, a réitéré mardi, à New York (USA), l'engagement du gouvernement angolais à promouvoir la paix et le dialogue interculturel dans le monde.

S'exprimant lors du 10e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), il a noté que dans le scénario mondial actuel, la paix, la stabilité et le développement sont continuellement en danger « et doivent mériter notre attention et notre défense ».

Selon le diplomate, l'augmentation des conflits politiques, de l'intolérance religieuse, ethnique et culturelle, de l'extrémisme violent et du terrorisme, à laquelle nous assistons dans diverses régions d'Afrique, justifie, plus que jamais, la nécessité de trouver des solutions pragmatiques et complémentaires en faveur de la paix et de la stabilité sur ce continent.

Dans ce contexte, il a souligné l'agenda diplomatique du Président João Lourenço, en tant que « Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique », qui privilégie la promotion et la diffusion d'initiatives conduisant à la paix et à la sécurité en Afrique.

Il a rappelé que, dans le cadre des principes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, l'Angola a lancé, en septembre 2019, la « 1ère édition du Forum panafricain pour la culture de paix - Biennale de Luanda », en partenariat avec l'Union africaine (UA) et UNESCO.

Il a fait savoir que cette initiative rassemble, tous les deux ans, des entités publiques, la société civile, le monde universitaire et d'autres partenaires dans un mouvement panafricain engagé à promouvoir une culture de paix en Afrique pour renforcer les Etats et les institutions démocratiques.

La prochaine Biennale de Luanda est prévue pour novembre 2025.

Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies a également réaffirmé l'engagement du pays dans la lutte contre la désinformation, les discours de haine, la xénophobie et la discrimination culturelle et religieuse.

Il a également réitéré l'engagement du pays à défendre un système multilatéral revigoré pour faire face aux risques et défis mondiaux émergents, en promouvant la vision d'une Alliance pour la paix et les valeurs de prévention, de médiation et de résolution des conflits.

L'ambassadeur Francisco da Cruz a donné une note positive au Forum de l'UNAOC, "qui contribue au dialogue, au respect mutuel et à la coopération au-delà des frontières pour parvenir à un monde meilleur, à l'harmonie et à la coexistence pacifique", selon un communiqué de presse de la représentation diplomatique angolaise à l'ONU à laquelle l'ANGOP a eu accès ce mercredi.

Il a souligné, d'autre part, la nécessité de promouvoir les conditions permettant aux personnes d'identités, de croyances et de cultures différentes de vivre en harmonie, dans le respect mutuel, en jouissant de leurs libertés fondamentales et en évitant toute forme de discrimination, de xénophobie et d'intolérance religieuse.

Il a rappelé que dans le Pacte pour l'avenir, adopté en septembre dernier en faveur d'un multilatéralisme plus actif qui offre un avenir meilleur aux personnes et à la planète, « les États membres ont réaffirmé la nécessité de construire des sociétés pacifiques, justes et inclusives qui assurent un accès égal à la justice, fondé sur le respect des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance à tous les niveaux ».

Il a salué la résolution 78/286 de l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée « Journée internationale pour le dialogue entre les civilisations », qui réaffirme le rôle stratégique de l'Alliance des civilisations des Nations Unies et reconnaît le dialogue en combinant les efforts de la communauté internationale pour consolider les traditions de coexistence et la confiance entre les peuples du monde.