Angola: Le ministre souligne les réformes dans l'administration locale de l'État

Luanda — Le ministre de l'Administration Territoriale, Dionísio da Fonseca, a déclaré mercredi que la gestion publique locale en Angola avait connu une grande dynamique à travers les réformes législatives et administratives.

Intervenant à l'ouverture du Cours d'Introduction au Service Public pour les Organismes Locaux destiné aux gestionnaires municipaux, il a dit que cette dynamique se réalise également par le renforcement de la transparence et de la rigueur, mais surtout par des initiatives visant à promouvoir la participation citoyenne à la gouvernance locale.

C'est pourquoi il a souligné que l'action de formation destinée aux gestionnaires de l'administration locale de l'État leur permettra de comprendre les défis de la conception et de la mise en oeuvre des politiques publiques municipales, en plus de permettre d'absorber les avantages et, dans la mesure du possible, d'adopter les bonnes pratiques de consentement avec le contexte et la dynamique des territoires dans lesquels ils opèrent.

Elle présente également l'avantage de développer des stratégies conduisant à une gestion plus robuste et plus efficace, capable de fournir de meilleurs services publics et de garantir la prospérité des citoyens, des familles et des entreprises.

Selon Dionísio da Fonseca, le gestionnaire local doit comprendre la dynamique territoriale de développement de la commune dans laquelle il opère, maîtriser ses facteurs de compétitivité, promouvoir l'économie locale, dynamiser la coopération intercommunale, ainsi que le plein exercice de la citoyenneté, en garantissant l'accès des citoyens aux services de base.

"Pour atteindre ces objectifs, tant pratiques que stratégiques, il est nécessaire de promouvoir l'excellence, la qualité et l'innovation dans le travail du personnel désigné pour assumer la responsabilité de la gestion des municipalités et des communes", a-t-il exprimé.

Avec l'action de formation, selon le ministre, nous promouvrons également un processus concurrentiel et compétitif de sélection et de pourvoir les postes d'Administrateurs Municipaux et Communaux, sur la base du mérite, sans préjudice de la législation applicable, ayant mentionné qu'il s'agit d'un cours obligatoire en vertu dans les termes du § 4 de l'article 63 du Règlement de la Loi sur l'Administration Locale de l'État, approuvé par le Décret Présidentiel nº 202/19, du 25 juin.

À son tour, l'ambassadrice de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento Pais, a déclaré que son institution continuerait à contribuer à une société plus inclusive en termes de gouvernance participative et axée sur les groupes les plus défavorisés, comme les femmes et les jeunes.

Les administrateurs municipaux et les techniciens supérieurs des municipalités de Luanda, Huambo et Lunda Sul participent à la formation, qui se déroule jusqu'au 6 décembre, en personne et par vidéoconférence, dans le cadre de la nouvelle Division politico-administrative.