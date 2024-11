Angola: Le groupe Dangote se prépare à investir au pays

Luanda — Le groupe Dangote du Nigéria se prépare à investir en Angola, dans le projet de construction de la raffinerie de Lobito, province de Benguela, a annoncé aujourd'hui, à Luanda, son président du Conseil d'administration, Aliko Dangote.

L'homme d'affaires nigérian, qui opère dans les secteurs du pétrole, du ciment, du sucre, du sel, des engrais, des aliments transformés, des télécommunications et de l'acier, s'est exprimé devant la presse après une audience que lui a accordée le président de la République, João Lourenço.

Aliko Dangote a indiqué qu'avec l'homme d'État angolais, il avait abordé des questions spécifiques, liées aux secteurs du pétrole et du gaz, de l'agriculture, de la production de sucre et du ciment.

En tant qu'investisseur en Angola, l'homme d'affaires nigérian n'a pas avancé le montant financier nécessaire pour investir dans les domaines d'intérêt du groupe.

« Pour nous, l'important est le type d'investissement qui sera réalisé et qui se traduira par le bien-être de la population. Je crois qu'avec les transformations qui se produisent en Angola, sous la direction du Président angolais, nous pensons qu'il est important d'aider à atteindre cet objectif », a-t-il déclaré.

Le Dangote Business Group est l'un des plus grands conglomérats d'entreprises en Afrique, avec des opérations dans au moins 17 pays du continent.

Fondé il y a plus de 30 ans, le groupe a commencé comme une société de négoce de matières premières et a évolué vers une organisation diversifiée.

Le domaine du ciment, Dangote Cement, est le plus grand producteur de ciment en Afrique, avec des usines dans des pays comme le Nigeria, la Zambie et le Cameroun, et une capacité de production qui répond largement aux besoins du marché régional.

Dans le secteur de l'énergie, le groupe a récemment inauguré la raffinerie Dangote, l'une des plus grandes raffineries au monde, avec une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole par jour, en plus d'une usine d'engrais avec une production annuelle de trois (3) millions de tonnes.

Outre son impact industriel et économique, Aliko Dangote est reconnu pour son rôle philanthropique.

S'adressant également aux journalistes, le ministre angolais de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, présent à l'audience, a souligné l'expérience du Groupe Dangote et a sa volonté de contribuer à dynamiser l'économie et le marché angolais.

"L'Angola est ouvert à tous les investisseurs, avec un intérêt particulier pour les investisseurs du continent africain, qui possèdent le potentiel du Groupe Dangote", a-t-il déclaré.