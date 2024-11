Sénégal: Un projet prévoit de former 600 femmes en économie verte et financements verts

Kaolack — Quelque 600 femmes entrepreneures des régions de Thiès, Kaolack, Ziguinchor et Kolda vont bénéficier d'une formation sur l'économie verte et les financements verts, a annoncé Zoubeirou Guèye, conseiller technique en charge de la transition écologique au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Cette formation encore dans le cadre du projet d'appui pour une économie verte inclusive et des financements verts accessibles aux femmes du Sénégal, lancé par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

»Au total, 250 femmes entrepreneures seront formées via des formations traditionnelles dans les régions de Thiès, Kaolack, Ziguinchor et Kolda. Elles seront, à terme, 600 femmes qui vont en bénéficier", a-t-il notamment indiqué, ajoutant que ces formations visent à réduire et/ou à éliminer les barrières d'accès aux financements verts et promouvoir l'entrepreneuriat vert des femmes au niveau local.

Dans la première année du projet, il est attendu le développement de contenus de formation en économie verte et financements verts accessibles et adaptés aux besoins des femmes entrepreneures dans le vert, a dit M. Guèye, à Kaolack (centre), où il prend part un atelier de renforcement de capacités des femmes entrepreneures de la région.

»Dans ce projet, nous allons déployer une formation innovante accessibles via des technologies mobiles sans connexion Internet, pour toucher un large public et permettre un changement de comportement durable », a-t-il promis.

Ce projet appuyé dans le cadre de l'initiative »Genre et transition verte en Afrique de l'Ouest et du Centre » vise, selon Zoubeirou Guèye, à faciliter la participation des femmes à l'économie verte dans la région, en tirant parti de la recherche, de la production de connaissances, du renforcement des capacités des décideurs politiques et des membres de la société civile.

La cible principale du projet est constituée des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) dirigées par des femmes, des organisations communautaires de base, des organisations villageoises, groupements et autres associations, majoritairement composées de femmes, actives dans les filières porteuses de l'économie verte.

Il s'agit surtout des filières de l'agriculture durable notamment la production et la transformation, l'élevage, l'agroforesterie, l'aquaculture, l'apiculture ainsi que des filières innovantes comme les énergies renouvelables, l'économie circulaire des déchets, etc.

»Dans le même sillage, de favoriser l'accès aux financements verts des femmes entrepreneures, nous comptons développer et tester la faisabilité d'un mécanisme de financement innovant exclusivement dédié à l'entrepreneuriat », a indiqué le conseiller technique du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.