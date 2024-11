Tunisie: ASG - L'appétit vient en gagnant...

Avec sa victoire sur le CAB, l'ASG a prouvé qu'il a trouvé son rythme de croisière et qu'il est en mesure de viser plus que le maintien.

Chiheb Ellili a été cette fois très chanceux en choisissant l'équipe du Carrelage de Gabès pour effectuer son grand retour dans le championnat tunisien. Contrairement à son passage à l'USBG qui n'a pas duré longtemps et qui n'a pas été couronné de succès, il a su où mettre les pieds cette saison. Ses premiers résultats avec l'ASG sont très encourageants. Au terme de la victoire de samedi sur un coriace CAB qui a vendu chèrement sa peau, son équipe a grimpé à la neuvième place avec 11 points. Loin devant les équipes de la queue du peloton, EGSG et CAB avec 4 points et l'UST avec 3 points.

Certes, le parcours est encore long avec 21 matches à disputer, mais cette avance conséquente va permettre à Chiheb Ellili et à son équipe de continuer leur bonhomme de chemin avec sérénité. « J'ai beaucoup axé mon travail durant la semaine de préparation de ce match clé contre le CAB sur l'organisation de l'ensemble de l'équipe dans ses trois compartiments, le bon quadrillage de terrain et sur le volet mental. Mes joueurs ont été très rigoureux et très disciplinés dans leur jeu et surtout très généreux et constants dans leurs efforts. Chaque joueur a donné le meilleur de lui-même dans le registre dans lequel je l'ai mis selon son profil. Ce succès a donc été le résultat d'une très bonne prestation collective», a dit l'entraîneur gabésien.

Houcine Mansour et Mouhib Selmi, la grande révélation !

Ce n'était pas facile de mettre deux buts à une équipe bizertine qui sait verrouiller les accès à son but et venue défendre bec et ongles pour grappiller au moins un point et qui a beaucoup misé sur des contres bien menés dans l'espoir de glaner les trois points. Mais c'était sans compter sur cette envie et cette volonté farouches des hommes de Chiheb Ellili de dédier à leurs supporters une précieuse victoire.

Derrière toutes les actions d'attaque et les deux actions du but, outre Houcine Mansour et Mohamed Camara, il y a eu un autre joueur qui a laissé son empreinte et qui a été le grand travailleur de l'ombre: Mouhib Selmi.

Une belle découverte dans l'effectif du Carrelage qui a obligé des joueurs comme Adem Boulila et Wael Ferjani, qui ont leur place dans pas mal d'équipes, à faire banquette. Chiheb Ellili ne peut qu'être heureux de ce groupe riche et varié qui monte doucement vers le milieu du classement pour se mettre prématurément à l'abri. «Ce que je retiens le plus comme point positif, c'est notre capital-confiance qui est en train de monter en flèche, a-t-il précisé. L'essentiel, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Nous avons confirmé cet adepte que l'appétit vient en mangeant. La Zliza est sur la bonne voie».