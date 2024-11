Tunisie: Projet FAST - 5,5 millions d'euros pour soutenir les entrepreneuses tunisiennes

Le projet FAST (Femmes et Accélération pour les Startups et les TPE tunisiennes) a officiellement pris fin le 26 novembre 2024, lors d'un événement organisé au Palais des Lettres et des Arts de Ksar Saïd. Organisée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en collaboration avec l'Agence Française de Développement (AFD) et Expertise France, la cérémonie a réuni des personnalités influentes, dont l'Ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, pour saluer les réalisations d'un projet qui a laissé une empreinte significative dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin en Tunisie.

Grâce à un financement de 5,5 millions d'euros de l'AFD, le projet FAST a soutenu 788 initiatives entrepreneuriales, dont 82% dirigées par des femmes, en particulier dans les régions intérieures du pays. Ce programme visait à surmonter les obstacles rencontrés par les femmes, en offrant des ressources financières, techniques et un accompagnement personnalisé. Il a encouragé des projets à fort impact social et environnemental, allant des startups technologiques aux entreprises écoresponsables, contribuant à renforcer l'autonomie économique des femmes et à diversifier l'économie tunisienne.

Le projet a généré 1.834 emplois, dont 63,5% occupés par des femmes, créant des opportunités dans des secteurs clés comme l'agriculture durable, les technologies et l'écotourisme. Près de la moitié des projets soutenus ont eu un impact social et environnemental, favorisant ainsi le développement durable et réduisant les inégalités régionales.

Dans ce contexte, Nejia Gharbi, Directrice générale de la CDC, a salué les résultats du projet FAST, qui a largement dépassé les attentes. Elle a souligné que le programme a non seulement dynamisé l'entrepreneuriat féminin, mais a aussi renforcé la coopération entre la France et la Tunisie dans le domaine économique et social. Le partenariat avec l'AFD, en place depuis 2017, a permis d'offrir un cadre structuré d'accompagnement, alliant expertise technique, financement et mentorat, pour aider les entrepreneuses à surmonter les défis.

Pour sa part, Guéguen a souligné l'importance de ce programme, qui, selon elle, a permis de créer une dynamique entrepreneuriale durable. Elle a précisé que le succès de FAST prouve que, lorsque les ressources et l'accompagnement nécessaires sont fournis, les femmes tunisiennes sont prêtes à jouer un rôle clé dans la transformation économique du pays, particulièrement dans les régions défavorisées. Elle a ainsi réaffirmé l'engagement continu de la France pour soutenir l'entrepreneuriat féminin et renforcer l'écosystème entrepreneurial tunisien.