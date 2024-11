Tunisie: Le ST au révélateur du CA - Prêt à frapper un grand coup

Dans la perspective du prochain derby face au leader clubiste, le duel est donc lancé avec un Stade qui entend gagner pour remplir un premier objectif, celui de surclasser le CA.

Ce week-end, le Stade va lancer le duel face au leader clubiste. Porté, entre autres, par ses jeunes du cru comme Adem Arous, Rayan Smaali et Sadok Kadida, le Stade Tunisien ne cache plus ses ambitions à présent et aspire bel et bien à surclasser le CA ce samedi. Le Stade de Maher Kanzari ne manque donc ni de talent ni d'appétit. L'équipe bardolaise entend ainsi renverser un CA qui caracole à son tour et affiche sa solidité au fil des journées.

A Gafsa, le Stade l'a clairement fait savoir. Le onze bardolais ne vise pas que les places d'accessit, mais aussi le haut du pavé. Bref, les Stadistes ne s'en cachent pas et comptent bien se battre jusqu'au bout. Qu'est-ce qui différencie donc le Stade du reste des prétendants ? Appliquée, coriace et surtout pétrie de talent, cette équipe se montre redoutable quand la motivation est à son apogée. Et actuellement, même s'il reste encore beaucoup de matchs à jouer pour vraiment se projeter, le Stade est bien accroché, à l'affût, en embuscade, en attendant de porter l'estocade.

Cependant, après neuf matchs de L1 quelque peu maîtrisés (le ST reste invincible sur le terrain), le Stade de Maher Kanzari ne veut pourtant pas s'enflammer. Mais en étant réguliers, les joueurs du Bardo s'imaginent bien embêter les incontournables aux avant-postes de la L1, à commencer par le Club Africain. Le duel est lancé avec un Stade qui entend gagner pour remplir un premier objectif, celui de rejoindre le CA au classement.

Un onze qui reprend du poil de la bête

Après la défaite sur tapis vert en préambule de L1 et la sortie prématurée en C3 face à l'USMA, le plus important après coup, c'est d'avoir rebondi et d'être désormais sur la bonne voie. Pas de quoi donc relancer les ambitions stadistes, mais juste conforter les tenants bardolais dans leur appréciation du groupe de joueurs, un savant brassage entre apprentis et éléments d'expérience.

Reste maintenant à confirmer tout cela en croisant le CA. Kanzari comptera sur l'ensemble de son effectif avec une réconfortante variété de choix devant lui. Au stade Hedi-Naifer, le Stade est une équipe qui est dure à manier. Dans les jours qui viennent, Kanzari aura le temps de travailler tous les détails, et de mener son équipe en bonne disposition avant le match de samedi.