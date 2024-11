Afrique: Forum mondial de l'investissement à Riyad - Une opportunité pour promouvoir le site Tunisie auprès des Saoudiens

Outre les réformes et politiques engagées par la Tunisie pour consacrer le rôle social de l'Etat tout en promettant la dynamisation de l'économie, le ministre de l'Economie, Samir Abdelhafidh, a présenté les avantages compétitifs de la Tunisie en vue d'attirer des partenariats et des investisseurs étrangers notamment saoudiens.

En marge de la 28e édition du Forum mondial de l'investissement qui se tient actuellement à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a rencontré un nombre de représentants des plus importantes entreprises saoudiennes, en la présence du conseiller du ministre de l'investissement du royaume. Ces entreprises, précise un communiqué du ministère publié hier, exercent dans plusieurs domaines dont le tourisme, les énergies renouvelables, le commerce, la construction, la production de matériaux et d'électricité, l'immobilier, etc. Cette rencontre a connu aussi la présence de responsables du Fonds saoudien d'investissement et de la Banque saoudienne pour l'exportation et l'importation, outre la participation active de l'ambassadeur tunisien à Riyadh, Hichem Fourati.

Samir Abdelhafidh a passé en revue les efforts visant à améliorer le climat d'investissement et des affaires, les mesures de développement de la transparence des transactions et de lutte contre la bureaucratie et l'accompagnement nécessaire aux investisseurs. Il a, de même, réaffirmé l'intérêt qu'accorde le gouvernement tunisien à l'investissement privé local et étranger. Abdelhafidh a, dans ce sens, mis l'accent sur les avantages compétitifs de la Tunisie dont le positionnement stratégique, l'ouverture de l'économie et la qualification des hautes compétences humaines, outre la stabilité économique prépondérante, tout en appelant, par la même occasion, les responsables des sociétés saoudiennes à visiter la Tunisie et prendre connaissance des opportunités d'investissement.

Il a, par ailleurs et lors d'un débat dans le cadre du forum, mis l'accent sur la corrélation entre le rôle social de l'Etat et le développement économique dans la perspective du développement inclusif et des politiques à dresser par les Etats. Abdelhafidh a souligné que ce double rôle de l'Etat est l'un des défis que la Tunisie s'est engagée à relever et y consacre des politiques et des programmes de réformes et de développement afin de le remporter. Il a, aussi, insisté sur le rôle que joue l'investissement privé dans la dynamisation de l'économie et la création de richesses.