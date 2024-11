Tunisie: Projets de développement - Le Génie militaire, un exemple de patriotisme et d'efficacité

Depuis la mise en place du processus du 25 juillet 2021 rompant avec toute une décennie négative et unanimement qualifiée de sombre, le Président de la République accorde un intérêt majeur à la réalisation des projets de développement afin de mettre le pays sur la voie des nations avancées.

Ainsi, en vue de concrétiser ces projets dans les meilleurs délais, des mesures mesures ont été prises pour mettre un terme aux tentatives qui visaient leur entrave, voire carrément leur blocage, dans le but de tirer profit d'une éventuelle situation handicapante répondant aux desseins maléfiques de certains lobbies qui font tout pour détenir des monopoles contrairement aux objectifs recherchés par le peuple.

Outre la lutte permanente contre les cercles de monopole et de corruption, le Chef de l'Etat a opté pour la voie constructive grâce à des décisions ciblant le développement durable et global et bénéfique, d'une manière équitable, aux diverses catégories sociales de la Tunisie.

Dans ce cadre, bon nombre de projets ont été confiés aux équipes du Génie militaire afin de les exécuter dans les délais impartis, sachant que les services de la branche du Génie de l'Armée nationale sont réputés pour leur efficacité et leur célérité.

En effet, tout en prenant connaissance de l'avancement de plusieurs projets supervisés par le Génie militaire, lors de l'entretien accordé, en fin de semaine, au ministre de la Défense nationale, le Chef de l'Etat a salué les oeuvres accomplies par nos forces armées et exécutées dans des délais record et avec un grand sens du professionnalisme.

Puis, se projetant dans l'avenir, le Président de la République a tenu à examiner les plans de réaménagement de la maison de la culture Ibn-Khaldoun et des places Mongi-Bali et Barcelone à Tunis.

Dans le même ordre d'idées, il s'est intéressé au dossier de la restauration de la piscine des Aghlabides et des remparts de la ville de Kairouan, ainsi qu'à l'installation d'un hôpital de campagne dans la ville de Bir Ali Ben Khalifa, située dans le gouvernorat de Sfax.

Chose promise, chose due pour le Président Kaïs Saïed qui, il y a près de deux mois, avait indiqué que la restauration des Bassins des Aghlabides sera placée sous la supervision du Génie militaire après avoir été entravé, sept ans durant, à cause de prétendues études.

«Depuis 2017 jusqu'à 2024, nous sommes en phase d'étude. Cela est un gaspillage des deniers publics et ce n'est pas tolérable», avait-il martelé en substance avant de trancher : «Le temps des études est fini et nous n'en avons pas besoin du tout. La situation est claire, ce projet aurait dû être achevé depuis 2018...».

On rappellera, également, que d'une armée savante, le Génie militaire est devenu une unité au service du développement économique et de la nation. Faisant, ainsi, partie des armes dites «savantes», il a été à l'origine de nombreuses applications civiles, dont notamment les projets de développement à Rjim Maâtoug et Al Mohdath dans le gouvernorat de Kébili où le Président de la République s'est, d'ailleurs, déjà rendu il y a plus d'un an.

Constatant la transformation de cette zone désertique en une oasis au coeur du Sahara dans la région en vue de la préparer à l'agriculture, créer des logements et fournir des services nécessaires à l'installation des habitants, le Chef de l'Etat s'est félicité de cette expérience «avant-gardiste à généraliser», formant l'espoir de voir cette région se transformer d'un «désert aride en une région produisant des richesses».

En résumé, les diverses composantes de l'Armée nationale sont en train de donner l'exemple à toutes les forces vives de la Nation en faisant preuve de sens du patriotisme, incitatif à l'action positive et bénéfique pour toute la Tunisie en ces temps où elle s'est lancée dans une phase nouvelle génératrice de volonté de bien faire pour concrétiser les objectifs ambitieux vers un avenir radieux et prospère.